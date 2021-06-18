Amerikalıların Çoğu İnternet Hızının Ne Kadar Olduğunu Bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir araştırma, çoğu insanın internet hızının ne kadar olduğu hakkında bilgi sahibi olmadığını gözler önüne serdi. Yapılan araştırmaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İntenet Hızı Ne Kadar Olmalı Sorusunu Çoğu Kişi Bilmiyor

Allconnect, Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 - 17 Mayıs tarihleri arasında bir araştırma gerçekleştirdi. Şirket, yaptığı araştırma ile vatandaşların internet hızları hakkındaki bilgisini ölçtü. İnternet üzerinden gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, çok sayıda insanın şaşırmasına neden oldu.

Yapılan araştırmaya göre ABD vatandaşlarının yüzde 36'sı internet hızlarının ne kadar olduğu konusunda herhangi bir bilgiye sahip değil. Yani, çoğu kişi internet servis sağlayıcısına hangi hız için para ödediğini bilmiyor. Leichtman Research Group, Inc.'in başkanı ve baş analisti Bruce Leichtman, bu oranın 2010 yılında yüzde 77, 2015 yılında ise yüzde 66 olduğunu belirtti.

Leichtman tarafından aktarılan bilgilere göre internet hızları konusunda erkekler, kadınlardan daha fazla bilgiye sahip. Erkeklerin yüzde 25'i, kadınların ise yüzde 47'si hangi internet hızına sahip olduğunu bilmiyor. Buna ek olarak 55 yaşın üzerindeki insanların yüzde 45'i internet hızlarını bilmediğini söyledi.

İnternet hızlarını bilmeyen kadınların yüzde 20'si hizmetten memnun olduğunu söylerken internet hızları konusunda bilgiye sahip olmayan erkeklerin ise sadece yüzde 19'u memnun olmadığını ifade etti. Hız konusunda bilgisi olmayan 55 yaş üzerindeki kişilerin ise %23'ü hizmetten memnun değil.

Leicthman, "Aslında 50 Mbps'nin üzerinde indirme hızlarına sahip olan kişiler ile hızlarını bilmeyenler arasında memnuniyet açısından önemli bir fark yok ancak 50 Mbps'den daha düşük hıza sahip olan kişiler, diğer her iki gruptan daha az memnuniyete sahip" şeklinde konuştu.

İnternet hızını bilmeyenlerin yalnızca yüzde 20'si hizmetlerinden menun olmadığı ortaya çıktı. ABD'de internet servis sağlayıcıları müşteri memnuniyeti konusunda en düşük puana sahip olan sektörlerden bir tanesidir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda sorunun internet hızlarında değil faturalarda olduğunu ortaya koyuyor. Görünüşe göre insanlar, bağlantı hızının yeterli, internet ücretinin ise pahalı olduğunu düşünüyor.

ABD vatandaşlarının yüzde 66'sının genel olarak internet hızlarından memnun olduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların yüzde 73'ü ne kadar internet hızlarına ihtiyaçları olduğu konusunda bir fikre sahip değil. Araştırma ayrıca İnternet hızları hakkında gençlerin daha çok bilgiye sahip olduğunu gözler önüne serdi.