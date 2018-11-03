İnternet Kafede Geliştirdiği Oyunu Virüs Sanıp Sildiler

Geçtiğimiz günlerde Malezya'da gerçekleşen bir olaya göre, 12 yaşındaki küçük yazılımcının geliştirdiği oyunun dosyaları kafe sahibi tarafından virüs sanıldı, bunun üzerine küçük çocuğun tüm emekleri silindi. Fakat sosyal medyada başlatılan kampanya ile adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.

Kendi evinde bilgisayarı olmadığı gerekçesiyle her gün düzenli olarak internet kafeye giden ve oyununu geliştirmeyle uğraşan 12 yaşındaki Muhammad Thaqif'in geliştirdiği oyun virüs olduğu gerekçesiyle silindi. Bir gün internet kafeye geldiğinde hiçbir dosyayı bulamayan küçük çocuğa sosyal medyadan yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya sonucunda dünyanın pek çok noktasında ilgi gören 12 yaşındaki yazılımcıya destek Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddiq'den geldi. Böylesine azimli kişilere yardım etmenin doğru olacağını söyleyen Bakan, internet kafenin personeliyle iletişime geçti ve Thaqif'in oyunu kurtarıldı. Bu oyunu 1 Malezya Ringiti'ne satmayı düşünen Thaqif, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Oyun sektörünün bir hayli gelişmiş olduğu Malezya'da merak küçük yaşta başlıyor. Ülkenin en küçük oyun geliştirici unvanını alan Muhammad Thaqif'in ne derece başarılı olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Fakat kendisinin azim ve kararlığını göz ardı etmemek gerekiyor.