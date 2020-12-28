İnternet Kafede Oyun Oynamak İçin Duvarı Deldiler!

Yeni tip koronavirüs salgın ile mücadele kapsamında bazı işletmelerin geçici olarak faaliyeti durduruldu. Bu işletmeler arasında internet kafe de yer alıyor. Bursa’da kapalı olması gereken internet kafede yaşananlar görenleri pes dedirtti. İnternet kafede oyun oynamak için duvarı deldiler. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

İnternet Kafede Oyun Oynamak İçin Akılalmaz Yöntem Uygulandı

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çok sayıda işletmenin geçici olarak faaliyetine ara verildi. Faaliyeti geçici olarak durdurulan işletmeler arasında internet kafeler de bulunuyor. Bursa’nın Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak’ta bulunan ve normal şartlarda kapalı olması gereken internet kafede akılalmaz bir olay yaşandı. Oyun oynamak için yan dükkanın duvarını delen gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yeni tip koronavirüse adeta meydan okudu.

Çevredeki insanlar, internet kafeden gelen sesler nedeni ile durumu polise bildirdi. Gelen bir ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, iş yerindekilerden kapıyı açmasını istedi. Polis ekiplerinin yaklaşık olarak 15 dakikalık ısrarı üzerine içeriden bir kişi kapıyı açtı. İçeride kimsenin olmadığını belirten kişi, kardeşleri ile sohbet ettiklerini söyledi.

İnternet kafeye giren polis ekipleri pes dedirten bir görüntü ile karşılaştı. İçeride yapılan incelemeler sonucunda su dolabının arkasında yer alan duvarın delindiği ve yan dükkandan geçiş yapıldığı tespit edildi.

Kahvehane olarak işletilen yan dükkana geçiş yapan polis ekipleri, saklanan 31 kişiyi tespit etti. Kimlik kontrolü yapıldığı esnada bir gencin masanın altında saklandığı ortaya çıktı. Gazeteciler tarafından “Masanın altında neden saklanıyordun?” şeklinde sorulan soruyu yanıtlayan genç, “Ayakkabımı bağlıyordum” ifadelerini kullandı.

Habertürk'teki habere göre yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapalı olması gereken internet kafede tespit edilen 31 kişiye kanuna muhalefet suçundan 3 bin 150’şer Türk Lirası ceza yazıldı. 31 kişinin arasında iş yeri sahibinin de olduğu belirtildi. Bursa’nın Duaçınarı Mahallesinde yaşanan akılalmaz olay kameralara da yansıdı. Söz konusu görüntüleri aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

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