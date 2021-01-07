İnternet Kesintilerinin Ülkelere Maliyeti Ne Kadar?

Dünya internetin etrafında dönüyor. İnternet bağımlılığı başta olmak üzere çevrim içi olduğumuz süre zarfında gerçekleştirmeye devam ettiğimiz her faaliyetin yaşam biçimimiz üzerinde etkisi bulunuyor. Hayatımızın artık internet çevresinde dönmesi de akla şu soruyu getiriyor: İnternet kesintilerinin dünyaya maliyeti ne kadara mal oluyor?

İnternet Kesintileri Dünyaya Ne Kadara Mal Oluyor?

VPN analiz sitesi Top10VPN tarafından yapılan bir araştırma, dünyanın 2020 boyunca internette yaşanan sorunlardan ötürü ne kadar zarara uğradığını ortaya çıkardı. Ülkesel ve bölgesel çapta verilerin analiz edildiği çalışma olası bir internet sorununda dünyanın ne kadar zarara uğrayacağını ortaya koyuyor.

Araştırmanın başarılı bir biçimde yürütülmesi için internet kesintileri hakkında ayrıntılı bilgi sunan Netblocks ve Shutdown Tracker gibi web siteleri başta olmak üzere birçok kaynaktan yararlanıldı. İnternetin olmamasının meydana getirdiği maliyet, Netblocks ve The Internet Society tarafından sağlanan verilerle elde edildi. Bölgesel maliyetler, ekonomik çıktılarının ülkenin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) içerisindeki çıktısına göre ölçülerek hesaplandı.

Genel olarak 27.000 saatin üzerindeki kesintilerden derlenen veriler, dünyada yaklaşık 4 milyar dolarlık bir kaybın yaşandığını gösterdi. Bu, 2019’un 8,05 milyar dolarlık zararından %50’lik bir düşüşmüş gibi görünüyor olsa da şaşırtıcı derecede büyük bir sayı olduğunu söylemek gerekiyor. Elektrik kesintileri 2020 yılında geçen yıla göre daha uzun sürdü ve ekonomik açıdan daha kötü bir halde olan bölgelerde elektrik kesintiler daha da çoğaldı.

İlk olarak bölge bazında yaşanan bazı ağır kayıpları ele alalım. Asya’nın toplam maliyeti 2,969 milyon dolara yükselirken çeşitli sebeplerle yaşanan kesintilerden yaklaşık 18 saatlik kesinti boyunca ortalama olarak 10,5 milyon kullanıcı etkilendi. Listenin ikinci sırasında yer alan Avrupa, 510,3 milyon dolar zarar ederek Asya’ya göre biraz daha az ağır zarara uğradı. Asya sadece 2000 milyon doları değil, 1000 milyon dolar sınırını aşan tek bölge gibi görünüyor. Bu sorun muhtemelen bölgenin inanılmaz büyüklüğünden ve nüfusundan kaynaklanıyor.

Orta doğu ise 1 saatlik bir kesinti yüzünden 289,6 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı. Sahra Altı Afrika, 6 saatlik kesinti boyunca 237,4 milyon dolar zarar etti. Güney Amerika, 2 saat kesinti sırasında 2,4 milyon dolarlık bir zarara uğradı.

İnternet Kesintilerinin Ülkelere Maliyeti