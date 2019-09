İnternet Kullanıcılarının Üçte Biri Çocuklardan Oluşuyor

Günümüzde çocuklar da en az yetişkinler kadar hayatın her alanında internet kullanıyor. Öyle ki İngiltere merkezli Çocuklara Yönelik Zorbalığı Önleme Ulusal Birliği‘nin (National Society for the Prevention of Cruelty to Children – NSPCC) yapmış olduğu araştırma, internetteki her üç kullanıcıdan birinin çocuk olduğunu ortaya çıkardı.

İnternetin bilgi edinme üzerinde önemli bir rolü olsa da çocuklar için zaman zaman zararlı hale gelebiliyor. Bu nedenle internetteki tehlikelerden çocukları koruma noktasında ebeveynlerin ve uzmanların devreye girmesi gerekiyor. Konu ile ilgili olarak ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, internet kullanan öğrencilere yönelik önemli önerilerde bulundu. Erginkurban’ın çocuk ve gençlere yönelik önerileri şu şekilde oldu:

İnternetteki hesaplarınızda güçlü ve farklı parolalar kullanın

Halka açık yerlerde bilgisayar, tablet ve telefonunuzu kilitlemeden bırakmayın

Cihazlarınızı internet güvenliği yazılımı kullanarak koruyun

Halka açık Wi-Fi ağlarında dikkatli olun ve VPN kullanmaya çalışın

Cihazlarınızın kayıp ve çalıntı durumlarına karşı cihazlarınıza takip uygulaması yükleyin

USB aygıtlarınızda virüs yayılması kolay olacağından mutlaka bir virüs tarayıcı kullanın

Ebeveynlerinizin internette oynadığınız oyunlardan, sosyal medya hesaplarınızdan haberdar edin

Erginkurban'ın paylaşmış olduğu öneriler aslında yetişkinlerin de dikkat etmesi gereken noktaları bulunduruyor. Bu nedenle özellikle de dışarda internet kullanırken veri hırsızlığı yaşanmaması için herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.