İnternet Üzerinden Satılık Böbrek İlanı Verdi: Gözaltına Alındı

İnternet üzerinde çok ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş satılık böbrek ilanı verdi. Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden “satılık böbrek var” paylaşımı yaptı ve paylaşıma telefon numarasını ekledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri çok kısa süre içerisinde paylaşımı tespit etti.

Satılık Böbrek İlanı Verdi: Polisler Tarafından Gözaltına Alındı

Siber polisi ile yapılan irtibat sonucu A.K. isimli vatandaş Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından organ ve doku ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Vatandaş açıklamasında maddi sıkıntı yüzünden dikkat çekip yardım toplamak için bu yola başvurduğu söyledi.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından vatandaş savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Sizler yaşanılanlar hakkında nele düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşabilirsiniz. En yeni ve en güncel teknoloji haberlerine sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bildirimleri açarak gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.