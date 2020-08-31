İnternet Servis Sağlayıcıları Çok Fazla Şikayet Aldı

Her ne kadar çok bahsedilmese bile internet servis sağlayıcıları oldukça kritik bir öneme sahip. İnternet ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlarda, ilk şikayet edilen yerler buralar oluyor. Yapılan son araştırmalar çok büyük şikayetlerin olduğunu söylüyor. İşte konuyla ilgili merak edilen bütün detaylar.

BTK tarafından açıklanan rakamlara göre yılın ilk çeyreğinde en fazla şikayet yüzde 50,5 ile internet servis sağlayıcılarına yönelik olarak ortaya çıktı. Bu durum rekor seviye diye tanımlanabilir. Şikayetlerin 23 bin 623'ü internet servis sağlayıcılarına yönelikti. Toplam şikayetlerin 18 bin 787'si mobil, 2 bin 164'ü sabit telefon, 1943'ü uydu platformu, 217'si kablo TV ile alakalıydı.

İnternet servis sağlayıcıları büyük sorunlar yaşıyor

Kullanıcıların şikayetleri internet ile alakalı olmasına rağmen, platformlar arasında bazı farklar bulunuyordu. Yılın birinci çeyreği itibariyle bu sektöre ilişkin toplam şikayetlerin yüzde 35,2'si faturalar nedeniyle yapıldı. Özellikle de kabarık gelen faturalar kullanıcıların çok büyük tepkisini çekmiş gibi görünüyor.

İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde ise en fazla şikayet yüzde 57,3 ile bağlantı sorunu ile alakalıydı. Neredeyse herkes bağlantı sorunu yaşamıştır. Bazen bu bağlantı problemleri bireysel olduğu gibi kimi zaman da bölgesel veya herhangi bir coğrafya merkezli olabiliyor.

Sabit telefon hizmetinde ise en fazla şikayet bağlantı sorunu ile alakalı diyebiliriz. İnternet bağlantısı son dönemlerde biraz fazla güncelleme istiyordu. Sizce internet ile ilgili en büyük problem ne? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.