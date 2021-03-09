İnternet Şikayetleri Geçen Yıllara Oranla Ne Kadar Arttı?

İnternet şikayetleri geçen yıllara kıyasla ne kadar arttı? İnternet servis sağlayıcısı müşterilerinin şikayetlerinden yola çıkan Şikayetvar, 2019 yılındaki internet ile ilgili şikayetlerin 2020 yılına kadar ne kadar arttığını gösteren verileri paylaştı.

İnternet Şikayetlerinde Büyük Bir Artış Yaşandı

Yeni tip koronavirüsle birlikte internet hizmetine olan talepte de önemli bir artış meydana geldi. Tüketicilerin sorun yaşadığı konuları bir arada toplayan Şikayetvar'ın verilerine göre internet servis sağlayıcısı müşterilerinin 2019'da 90 bin 397 şikayeti varken 2020 yılında bu sayı yüzde 117 arttı ve 196 bin 92'ye yükseldi.

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği sorunlardan biri de çevrim içi dizi, film ve diğer video içerikleri duraksamadan izleyememek oldu. Kullanıcılar, konu hakkında bulunduğu şikayetlerde "Bari filmi duraksamadan izleyebileyim" ve "Taşındıktan 15 gün sonra internet bağlanabildi" gibi ifadelere yer verdi.

İnternet servis sağlayıcıları ile ilgili en çok şikayet edilen konuları inceleyen Şikayetvar'ın verilerine göre kullanıcılar en çok vadedildiği gibi hızlı olmayan internetlerinden şikayetçi oldu.

Arızaların giderilmemesi, internet bağlantısının sürekli kopması, internette ping düşüklüğü yaşama, boş port olmaması, nakil yapamama ya da nakil ücretinin fazla olması, müşteri temsilcisine bağlanamama, hizmet alamama, aboneliğin iptal edilmesinde zorluk yaşama, abonelik cayma bedelinde fahiş ücret çıkması, taahhüt süresinin haber vermeden yenilenmesi gibi sorunlar öne çıktı.

2020 yılında şikayetler yüzde 117 artarken 2021'in ilk ayında ise internet serivs sağlayıcıları ile ilgili toplamda 16 bin 786 şikayet oluşturuldu.

Salgınla beraber eğitimine uzaktan devam etmek zorunda kalan öğrenciler, internetinde çok sık kopma olduğunu, altyapı ile ilgili bir sorunun olmadığını ancak bu sorunun sürekli olarak yinelendiğini belirtti. Sorunu birçok kez arayıp bildirildiğini, her defasında arıza kaydının oluşturulduğunu ancak sorunun kalıcı bir çözüme kavuşmadığını bildirdi.

Yavaş internetten şikayetçi olan bir kullanıcının ifadeleri de şunlar oldu: