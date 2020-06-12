İnternet Tarayıcısında CS 1.6 Oynamak Artık Mümkün!

Pek çok oyuncu için oldukça farklı bir yere sahip olan Counter Strike 1.6 nostaljik bir eğlence ile keyifli geçirmenize yol açabilir. Buna karşın oyunu oynayabilmek için bilgisayarınızda yer işgal etmenize ve indirme yükleme gibi işlemlerle uğraşmanıza gerek kalmadı. Hayranlar tarafından oluşturulan yeni bir internet sitesi ile birlikte internet tarayıcısında CS 1.6 oynamak oldukça basit bir hal aldı.

İnternet Tarayıcısında CS 1.6 Oynamak Mümkün mü?

Hemen buradaki adrese tıklayarak ulaşabileceğiniz oyunda herhangi bir satın alıma ve ücret ödemeye gereksinim duymaksızın Counter-Strike 1.6 oynayabilme şansını elde ediyorsunuz. Bunu yaparken üye dahil olmanız gerekmiyor ve yalnızca ilk oyuna giriş sırasında ufak bir indirme yapmanız gerekiyor. Bu indirmenin tamamen internet tabanlı olduğunu, cihazınıza herhangi bir klasörün indirilmediğini söyleyelim.

Oyunda Avrupa, Kanada, Asya, Hindistan, ABD ve Brezilya sunucuları bulunuyor ve Dust, Dust 2, Assault ve İtaly gibi en popüler ve favori haritalar da oyuncularla buluşuyor. Eğer siz de ara sıra eğlenmek adına CS 1.6 oynamayı seven kişilerdenseniz bu adresi kullanarak oynamanızı tavsiye edebiliriz.

Peki siz bu servis hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu oyunu bilgisayara indirerek mi yoksa internet tarayıcısı üzerinden mi oynamayı tercih edersiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.