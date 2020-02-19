İnternet Trafiği 2019'da Artış Gösterdi

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte dünyadaki internet trafiğinde sürekli bir artış yaşanmaya başlandı. SimilarWeb isimli bilgi teknolojileri şirketine göre mobil internet trafiği geçtiğimiz yıl artış gösterirken masaüstü cihazların internet trafiği ise azalış gösterdi.

SimilarWeb’in raporuna göre mobil internet trafiği 2017’den beri yüzde 30.6 oranında artarken masaüstü cihazların internet trafiği ise bu dönemde yüzde 3.3 azaldı. Rapora göre mobil internet kullanıcılarının internet alışkanlıkları da farklılık gösteriyor ve bu kullanıcılar aynı sayfada daha az süre geçirmeyi tercih ediyor.

Rapora göre geçtiğimiz yılın en çok ziyaret edilen 100 sitesinin trafiği 2018’e göre yüzde 8 artış gösterdi. İnternet trafiği daha çok mobil cihazlarda artış gösterirken kullanıcıların internette arattıkları konular da farklılık göstermeye başladı. İnterneti mobil cihazlardan kullanan kullanıcıların ziyaret ettiği siteler genelde yetişkin içerikler, kumar, yeme ve içme, hayvanlar, spor ve yaşam tarzı gibi konular hakkında oluyor. Ayrıca rapora göre haber siteleri ise her geçen yıl ziyaretçi kaybediyor. Bu doğrultuda 2018 ile 2019 yılları kıyaslandığında en çok ziyaret edilen 100 basın kuruluşu sitesinin internet trafiğinde yüzde 5.2 kayıp yaşadığı görülüyor.

Mobil internet trafiğinde yaşanan artışlar, internette halihazırda çok ziyaret edilen sitelerin yerlerini koruduklarını gösteriyor. Rapora göre en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinin aylık ziyaretçi sayıları toplamda 167.5 milyara ulaşarak 2018 yılında 2017’ye göre yüzde 10.7 artış gösterdi. Aynı dönemde YouTube bu artıştan olumlu yönde etkilenirken Facebook ise internet trafiğinde yüzde 8.6’lık bir kayıp yaşadı.

Akıllı telefon kullanımının sürekli olarak yaygınlaştığını düşünürsek ilerleyen yıllarda mobil cihazlar ile gerçekleştirilen internet trafiğinin daha da artacağı söylenebilir.