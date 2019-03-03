İnternet Yardım Merkezi, Tüm Sorunları Çözüyor!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından faaliyet gösteren İnternet Yardım Merkezinin, kullanıcıların internet kaynaklı problemlerine çözüm üreterek doğru kanallara yönlendirilmelerini sağladığı bildirildi.

BTK tarafından yapılan açıklamalarda, kurumun Güvenli İnternet Merkezi çatısı altında bulunan İnternet Yardım Merkezi, çeşitli konularda internet kullanıcılarına çözümler sunuyor. Bu kapsamda internette yasa dışı içerikler, internet ve mahremiyet, internet ve bilgi güvenliği, internet ve sağlık, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, çevrimiçi oyunlar ve siber zorbalık gibi konu başlıkları merkezin çalışma alanları arasında yer almakta.

Yardım merkezi kullanıcılara karşılaştıkları problemlere ilişkin çözümler üretiyor veya yardım alabilecekleri en uygun adrese yönlendirilmelerini sağlıyor. İnternet üzerinde yaşadığınız problemleri internetyardim.org.tr adresinden iletebilirsiniz.

Online Oyunlar Hakkında Destek Sağlanıyor!

Özellikle çocukların bağımlısı olduğu çevrimiçi oyunlarla ilgili zaman kontrolü, ailelerin çocuklarına nasıl yaklaşması gerektiği, çevrimiçi oyunlarda karşılaşılan zararlı içerikler, oyun bağımlılığı ve dijital oyunların özellikle çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri gibi konularda "Çevrimiçi Oyunlar" sayfası katkı sunmakta.

Sizler BTK çatısı altında faaliyet gösteren İnternet Yardım Merkezi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!