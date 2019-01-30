İnternete Bağlanan Cihazları Hacklemek Çocuk Oyuncağı

İnternetin babası olarak tanınan ve TCP / IP protokollerinin geliştiricilerinden olan Vinton Cerf internet güvenliği üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cerf'e göre iyi bir hacker'ın teknolojik cihazları hacklemesi oldukça basit.

Günümüz dünyasında insanların büyük çoğunluğunun internete bağlı yaşadığını ancak buna rağmen yeterli güvenliğin sağlanmadığını ifade eden Vinton Cerf, tehlikenin cep telefonundan ekmek kızartma makinesine kadar uzandığını belirtti. Özellikle son yıllarda ülkeler adına çalışan İHA'ların rahatlıkla düşürülebileceğini söylüyor.

İnternete bağlanabilen teknolojik ürünlerin yerleşik güvenlik protokollerine sahip olmadığından dolayı kolayca hacklenebileceğini belirten Cerf, küçük cihazların internet için büyük tehditler oluşturabileceğini vurguladı. Ayrıca Vinton Cerf, internet güvenliği sağlamak adına çalışan firmaların günden güne büyüdüğünü ancak hala hackerların veya hack olaylarının önüne geçemediklerini dile getirdi.

Kullanıcı Verileri Peynir Ekmek Gibi Satılacak

Sadece birkaç yıl içinde 25 milyar cihazın internete bağlanacağını kaydeden Cerf, sayısı bu denli artan cihazın güvenlik zaafiyetinin de daha üst noktaya geleceğini düşünüyor. Buna bağlı olarak kullanıcılar güvenliklerini önemseyemeyecek ve müşteri verilerinin internette peynir ekmek gibi satılacağını dile getiriyor.

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