İnternete Bağlı Her Şey Hackleniyor!

13 yaşındaki Reuben Paul, Kaspersky tarafından Güney Afrikanın Cape Town şehrinde düzenlenen ve yerinden takip ettiğimiz etkinliğe damga vurdu. Genç isim kendisine "CyberNinja" adını veriyor ve bir drone yada internete bağlı bir cihazı ele geçirmenin çok basit olduğunu aktardı.

1 Dakikalık Hata 100 Bin Dolar!

Konferansta Paul, bir drone'u gözlerimizin önünde ele geçirdi ve internete bağlanan cihazların ne kadar güvensiz olduğunu açıkça gösterdi. Özellikle son dönemde internete bağlı cihazları sayısındaki artış daha fazla tehtidi de beraberinde getiriyor. Herhangi bir drone'un ele geçirilmesi sonrasında bir havalimanında ortaya çıkacak faaliyet durmasının sonucu inanılmaz rakamları beraberinde getiriyor. Drone'lar yüzünden bir havalimanında faaliyetlerin sadece bir dakika durması 100.000 dolar zarar anlamına geliyor.

Etkinlikte yer alan güvenlik uzmanları internete bağlanan cihazlarda çok daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınması için teknoloji şirketlerini uyardı. Aynı zamanda güvenlik uzmanları yapılan gösterinin bebek izleme cihazlarından sokak ışıklarına ve kendi kendine gidebilen arabalara kadar internete bağlı tüm cihazların kolayca ele geçirilebileceğini gösterdiğini belirtti.

7 Milyon Cihaz İnternete Bağlı!

Hali hazırda tüm dünyada yaklaşık 7 milyon cihaz internete bağlı durumda ve güvenliğe önem verilmeden yapılan tasarımlar beraberinde çok ciddi güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Normal kullanıcıların dışında şirketleri göz önüne aldığımızda çok daha yıkıcı sonuçlar yaratacak veri kayıplarının yaşanması da mümkün gibi gözüküyor, tehdit altında olan kullanıcı verilerini de göz önüne aldığımızda bahsedilen konu şirketlerin itibarına büyük zarar verebiliyor.