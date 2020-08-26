İnternete Olan İhtiyaç Koronavirüs Sürecinde Arttı!

Ericsson Consumer & Industry Lab tarafından yapılan yapılan çalışmalar sonucunda internete olan ihtiyacın aslında tahmin edilenden çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Normal şartlarda salgın ile birlikte internete olan ihtiyaç zaten artmıştı. Ancak kimse bu kadarını beklemiyordu. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Yeni dijital davranışlar şekillendikçe, servis sağlayıcılarının kesintisiz dijital iletişim için çok daha fazla çaba harcamaları gerektiği ortaya çıktı. Koronavirüs salgını; hem bireylerin hem de kurumların özellikle artan kalan zaman değerlendirmesi için yeni alanlar oluşturdu. Bu durum daha fazla internet harcanmasına neden oldu.

Elektronik alet satışları internete olan ihtiyaç için şart

Salgın süreci her ne kadar şiddetli geçse bile yine de toplum elektronik cihazları almaya devam etti. Bu cihazların alınması aynı zamanda internet kullanımında da artışa neden oldu.

Kesintisiz dijital hizmet sağlamaya devam eden hem mobil hem de ev interneti, bu dönemde ciddi miktarda kullanım artışına uğradı. Sabit internet kullanan kişiler yaklaşık olarak 2.5 saat daha fazla sanal ortamda vakit geçirirken mobil kullanıcılar ise yaklaşık olarak 1 saat daha fazla kullanım sağladı.

Tüm bunlar aynı zamanda büyük bir internet kullanımı demek oluyor. Ayrıca hem mobil hem de sabit internet sağlayıcıları, hizmetlerini giderek daha çok genişletmeye çalışıyor. Özellikle kriz dönemlerinde, internet sağlayıcılarının önemini %60 arttırdığını da söyleyebiliriz. Sizce sabit ve mobil internet sağlayıcıları hizmet açısından ne tür değişiklikler yapabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.