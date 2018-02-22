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İnternete RTÜK Denetimi Komisyondan Geçti

RTÜK İnternet Denetimi
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | İnternet
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İnternet üzerinden yayın yapanların Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından denetlenmesini öneren düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilerek, görüşülmesi için genel kurula gönderildi.

Adnan Oktar’ın A9 kanalı üzerinden yaptığı “kedicikli” yayınlar üzerine başlayan tartışmaların ardından, internet yayınlarının Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından denetlenmesi önerilmişti. Geçtiğimiz günlerde görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen düzenleme, bugün itibarıyla komisyondan geçerek, Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

İnternete yeni sansürler getirilmesinin yolunun açılabileceği gerekçesiyle eleştirilen düzenlemeyle ilgili komisyonda açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Genel Kurul aşamasından önce değerlendirelim” yanıtı verdi. Tasarıyla ilgili yapılan görüşmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Bu şekilde sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması lazım. Anayasaya tamamen aykırı olan inanılmaz bir takım düzenlemeler yapıyorsunuz” derken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Teknoloji akıp gidiyor, biz IV. Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelen eleştiriler üzerine tekrar söz alan Maliye Bakanı Ağbal ise “Söylediğiniz endişeleri giderecek ne var, bakalım. İyileştirilebilecek alanlar varsa iyileştirelim. Yayıncılığın kısıtlanması gibi bir anlayışımız yok. Kurallı, kaideli bir piyasa faaliyeti varsa, herkes aynı kurallara tabii olmalı diyoruz” şeklinde konuştu.

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