İnternete RTÜK Denetimi Meclisten Geçti

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen torba yasayla birlikte internete RTÜK denetimi geldi.
Dün geç saatlerde yapılan oylamayla birlikte kabul edilen torba yasa, birçok değişikliği beraberinde getirdi. Enerji kullanımından karayollarına kadar birçok farklı alanda değişikliklere yol açan kanunda en dikkat çeken maddeler ise RTÜK’e dair oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun interneti denetlemesinin yolunu açan yasayla birlikte Netflix, Puhu TV ve bluTV gibi kuruluşların yayınlarının denetlenmesinin önü açıldı.
Torba yasayla birlikte birtakım değişiklikler yapılırken, şimdilik sadece televizyon kanallarının internet yayınları ve internetten dizi/film yayınlayan platformların denetime girdiği belirtildi. Yeni RTÜK İnternet Yasası ile birlikte gelen değişiklikler ise şöyle oldu:
- Halihazırda RTÜK’ten yayın izni almış olan kuruluşlar, yayınlarını internet üzerinden de yapabilecek.
- Sadece internet üzerinden yayın yapmak isteyen kuruluşların üst kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de üst kuruldan yayın iletim yetkisi alacak.
- RTÜK’ten kapatma ya başka türlü ceza alan yayın kuruluşları, yayınlarına internet üzerinden devam ederlerse RTÜK, BTK aracılığıyla yayınların yapıldığı internet sitelerine erişim engelleme kararı uygulayabilecek. Sulh ceza hâkimi, RTÜK'ün talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak. Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek.
- İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen Türkiye'nin taraf olduğu, RTÜK'ün görev alanına ilişkin uluslararası anlaşmalar ve bu düzenlemeye aykırı yayın yaptığı RTÜK tarafından tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletimi ile internet ortamından Türkçe olarak Türkiye'ye yönelik yayın yapan ya da yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye'ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da bu hükümler uygulanacak.
- YouTube gibi başka videoları ve yayınları yayınlayan platformlar, bireysel iletişim kapsamında değerlendirilerek, bu yasadan ayrı tutulacak.
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