İnternete RTÜK Denetimi Meclisten Geçti

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen torba yasayla birlikte internete RTÜK denetimi geldi.

Dün geç saatlerde yapılan oylamayla birlikte kabul edilen torba yasa, birçok değişikliği beraberinde getirdi. Enerji kullanımından karayollarına kadar birçok farklı alanda değişikliklere yol açan kanunda en dikkat çeken maddeler ise RTÜK’e dair oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun interneti denetlemesinin yolunu açan yasayla birlikte Netflix, Puhu TV ve bluTV gibi kuruluşların yayınlarının denetlenmesinin önü açıldı.

Torba yasayla birlikte birtakım değişiklikler yapılırken, şimdilik sadece televizyon kanallarının internet yayınları ve internetten dizi/film yayınlayan platformların denetime girdiği belirtildi. Yeni RTÜK İnternet Yasası ile birlikte gelen değişiklikler ise şöyle oldu: