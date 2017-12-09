İnternete Sormadan Ürün Alamıyoruz

Hayatımızın büyük bir parçasını oluşturan e-ticaret siteleri, bizi her yönden etkiliyor. Alacağımız ürünleri bu tarz sitelerdeki yorumlara göre seçiyor ve kararımızı bu yorumlara göre veriyoruz. SOSMED Başkan Yardımcısı Funda Şen yaptığı açıklamada, "Bir ürünü satın almadan önce ilk iş olarak arama motorlarında ürünü aratıyoruz." dedi.

Online ticaret konusunda bir hayli ilerlediğimizi ve e-ticaret sitelerindeki yorumların kullanıcıları etkilediğini söyleyen Funda Şen ayrıca, "Arama yapan kişilerin yüzde 34'ü sıralamada karşılarına çıkan ilk linke tıklıyor. Geçmiş yıllarda bir ürün hakkında bilgi almak için tanıdıklara sorup soruşturma yöntemi günümüzde web araştırmalarına, internet fenomenlerine ve web sitelerine danışmaya dönmüş durumda." sözlerini aktardı. Ayrıca Şen ürün hakkında yapılan yorumun doğruluğunu araştırmayan kullanıcıların büyük hatalara düştüğünü ve ürünü almaktan vazgeçtiklerini ifade etti.

Şen, günümüzde tüketicilerin yüzde 80 gibi yüksek bir oranının bir ürünü satın almadan önce ilk iş olarak arama motorlarında ürünü arattığını belirterek, şunları söyledi:

"Google sıralamalarında yer alan bilgiler tüketicinin ilk izlenimi oluşturma yolunda önemli bir faktör. Y kuşağının yüzde 76'sı, YouTube'daki şirket veya marka kanallarına abone oluyor ve ürünleri buradan takip ediyor."

Yapılan araştırmalar sonucunda tüketicilerin yüzde 60'ının bir ürünün videosunu izledikten sonra o ürünü almaya daha yatkın olduğunu dile getiren SOSMED başkan yardımcısı, online tüketicilerin yüzde 96'sının bir ürünü almaya o ürünün videosunu izleyerek karar verdiğini de açıkladı.

TV'den Daha İyi Bir Reklam Platformu: YouTube

Dünyada 2,3 milyar aktif sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu belirten Şen son olarak şunları kaydetti: "Youtube bir haftalık bir süre zarfında, TV kanallarının primetime'da ulaştığı kitleden çok daha fazlasına ulaşır. Hubspot verilerine göre artık genç neslin izleme alışkanlıkları TV'den Youtube'a evrilmiş durumda.Yani gençler YouTube'daki reklamları daha çok izliyor ve bu reklamlara göre karar veriyor. Kısa bir süre sonra internet trafiğinin yüzde 74'ü video içeriklerinden gelecek."