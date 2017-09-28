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İnternete Yüzde 50 Zam Geliyor

Türkiye internet
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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman İnternet

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün yaptığı basın açıklamasıyla önümüzdeki yıldan itibaren çeşitli kalemlerde yeni vergi düzenlemelerine gidildiğini açıklamış ve yapılan vergi değişiklikleri hakkında bilgi vermişti. Bugün TBMM'ye sunulan torba kanun tasarısında internetten alınan verginin de yüzde 50 arttırılacağı ortaya çıktı.

Dün basının karşısına geçen Naci Ağbal, başta motorlu taşıtlar olmak üzere bir takım vergi düzenlemelerini duyurmuş ve yapılacak zamları açıklamıştı. Emlak vergisinden şans oyunlarına kadar onlarca farklı alanda düzenlemeye gideceklerini söyleyen Ağbal, bütün değişikliklerin meclise sunulacak torba yasa tasarısının içinde yer alacağının da altını çizmişti. Bugün itibarıyla TBMM'ye sunulan yasa tasarısında internetten alınan vergide de artışa gidileceği bilgisi yer aldı. 

Henüz kanunlaşmayan tasarıya göre; daha önce yüzde 5, 15 ve 25 gibi farklı oranlarda alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) tek bir oranda sabitlenecek ve bütün hizmetlerden yüzde 7.5 oranında vergi alınacak. Yasanın kanunlaşması durumunda cep telefonu görüşmelerinden alınan yüzde 25 ve sabit telefon görüşmelerinden alınan yüzde 15 oranındaki ÖİV yüzde 7.5'e düşürülürken, internet hizmetlerinden alınan yüzde 5 oranındaki vergi oranı yüzde 7.5 olacak. Yani internetten alınan Özel İletişim Vergisi oranı yüzde 50 arttırılarak, yüzde 7.5'e çıkacak.

Yeni düzenlemede yurt dışında cep telefonu aboneliklerinin kullanımına yönelik de değişiklik yapıldı ve GSM şirketlerinin kullanıcılarından roaming adı altında yurt dışında kullanım bedeli olarak aldıkları ekstra ödemeden kesilen KDV ve ÖİV kaldırıldı. Bunlarla birlikte internet üzerinden ticaret yapanların Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunması zorunlu hale getirildi ve internet ticaretinin de vergilendirilmesinin yolu açıldı.

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