İnternete %70 Port Ücret Zammı Hakkında Çıkan Karar Ertelendi

Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom'un internet hizmeti ile ilgili port ücretlerine %70’e yakın oranda zam talebi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylanmıştı. Bugün bu zamma erteleme kararı geldi.

1 Nisan tarihinde yürürlüğe girilmesi beklenen zam kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun almış olduğu yeni karar neticesinde 1 Haziran'a ertelendi. Verilen kararla ilgili bazı açıklamalarda bulunuldu.

BTK'nın İnternet Port Ücretlerine %70 Zammı Erteleme Kararı

"5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 13, 14 ve 20’nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5 ve 12’nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden; Kurumumuz düzenleme hakları saklı kalmak kaydıyla; 1. Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinde yer alan port ücretleri ile Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinde yer alan aylık THK ücretlerine ilişkin alınan 09.03.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/64 sayılı Kurulu Kararı’nın 01.04.2022 olan yürürlük tarihinin 01.06.2022 tarihine ertelenmesi, 2. İşbu Kurul Kararı ile yapılan değişikliği içeren Referans Tekliflerin, Kararın tebliğini müteakiben 3 (üç) gün içerisinde Türk Telekom internet sayfasında yayımlanması, hususlarına karar verilmiştir."

Daha önce zam kararının mevcut taahütlü aboneleri etkilemeyeceği, yalnızca yeni aboneleri etkileyeceği yönünde bir açıklama yapılmıştı. Kararın detayı konusunda büyük bir değişiklik yok ancak paket zamlarının 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini unutmamak gerek. Zam kararının arkasında yatan en büyük sebep olarak bu ayın başında Türk Telekom hisselerinin yüzde 55’lik kısmının Varlık Fonu'na devredilmesi görülüyordu.

Alınan zam kararıyla ilgili Telkoder Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, zammın doğru bir karar olmadığı yönünde düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı. 1 Haziran'a kadar kararda değişiklik olup olmayacağı belirsiz ancak bir gelişme oldukça sizlerle paylaşacağız.

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