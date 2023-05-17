İnternet Trafiğinin Yarısını Botlar Ele Geçirmeye Başladı!

Independent'in haberine göre geçtiğimiz yıl, tüm internet trafiğinin neredeyse yarısının botlardan geldiği ortaya çıktı. Imperva adlı siber güvenlik firmasının sunduğu verilere göre, otomatik ve kötü niyetli internet faaliyetlerinde önemli bir artış yaşandı ve insan trafiği oranı son 8 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Imperva, "kötü niyetli botlar" olarak adlandırılan botların, şirketin 2013'te trendi izlemeye başlamasından bu yana en yüksek seviyede olduğunu kaydetti. Araştırmacılar, OpenAI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Bard'ı gibi üretken yapay zekâ araçlarının gelişi nedeniyle bot faaliyetlerinin bu yıl daha da artmasının beklendiğini iddia etti.

Imperva'dan kıdemli başkan yardımcısı Karl Triebes, üretken yapay zekânın ortaya çıkmasıyla birlikte, botların hızla geliştiğini ve teknolojinin gelecek 10 yılda daha da yüksek ve daha endişe verici bir hızla gelişeceğini söyledi.

Savaşlarda Kullanılan Botlarda Önemli Artış

Raporda dikkat çeken bir diğer endişe verici eğilimse savaşta kullanılan botların yükselişi. 2022'nin başlarında Ukrayna internet uygulamalarını hedef alan otomatik saldırılarda %145'lik bir artış yaşandığına dikkat çekiliyor.

Triebes konuyla ilgili olarak "Her kuruluş, internetteki kötü botların artan hacminden endişe duymalı. Bot trafiğinin oranı yıldan yıla artıyor ve kötü niyetli otomasyonun neden olduğu aksaklıklar, marka itibarı sorunlarından çevrimiçi satışların azalmasına kadar somut işletme tehlikeleriyle ve internet uygulamaları, mobil uygulamalar ve API'ler için güvenlik riskleriyle sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.

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