İnternetin Yavaşlama Nedeni Sonunda Ortaya Çıktı!

Türkiye dahil pek çok ülkede, internetin yavaşlama nedeni sonunda ortaya çıkarıldı. Birçok kişi bunu son derece ilginç noktalara bağlarken bazıları da soğukkanlı davranabildi. İşte 30 Ağustos’tan beri ara ara devam eden internet yavaşlama probleminin asıl nedeni.

Özellikle Twitter kullanıcıları büyük bir kesinti yaşamaya başladı. Bunun 30 Ağustos’ta olması ve hemen ardından kesintilerin devam etmesi problemin büyük olduğunu göstermeye başladı. NetBlocks.org sitesinden yayın yapan İnternet Gözlemevi tarafından doğrulanan bilgilere göre, twitter platformu başta olmak üzere ciddi bir kesiti yaşanmadı. Sadece yavaşlama durumu ortaya çıktı.

İnternetin yavaşlama nedeni ABD kaynaklı

Bugün yapılan açıklamalara bakılırsa; ABD ve Avrupa arasında Türkiye saati ile 13.00’ten itibaren Level3 ve CenturyLink bağlantılarındaki düşüşler, yavaşlamaya neden oldu. Bu durumu hemen açıklamak yerine onu çözmeye çalıştıkları için açıklama geç yapıldı.

Birçok kişi tüm bu kesintilerin kaynağını farklı yerlere bağladı. Özellikle de 30 Ağustos’a denk getirilmesi daha başka soru işaretleri oluşturdu. Gelen son açıklamalarla birlikte, internet kesintisinin ana kaynağının çok daha daha başka olduğu kaynaklandı. Bildiğiniz üzere Türkiye’de yaşanan bazı sorunlar nedeniyle internet kesintisi yaşanabiliyor. Ancak bu sefer ABD ve Avrupa başta olmak üzere neredeyse her yerde aynı sorun yaşandı.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen sosyal medya yasağının konuyla alakalı olmaması derin bir nefes aldırdı. Bildiğiniz üzere Twitter platformunun durdurulması veya yavaşlatılması konuşulan konular arasından yer alıyordu. Sizler de internet yavaşlama sorunu yaşadıysanız yorumlar bölümünden detayları bizlerle paylaşabilirsiniz.