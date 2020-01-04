İnternetinizi Paylaştığınız için Ceza Alabilirsiniz

Sosyal medya üzerinden Facebook'ta bir profile hakaret eden ve kendisine dava açılan sanık, bağlandığı WiFi sahibinin de başını yaktı. Yargıtay'ın kararına göre, ortak IP'den internete bağlanan diğer kullanıcılar da ceza kapsamında.

2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan bir davaya göre, Facebook'taki bir kullanıcıya hakaret edildi. Manevi tazminat talebinde bulunan davacı, hem kendisine hakaret eden kişiden hem de internetini paylaşan diğer kullanıcıdan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Ancak Davalıların davacıyı tanımıyor olması, sosyal, fiziki olarak aralarında işlem gerektirir bir ilişkinin olmamasından dolayı bu talep reddedildi.

Kararı temyiz eden davacı ise Yargıtay 4. Hukuk Dairesine gitme kararı aldı. 4. Hukuk Dairesinde alınan şaşırtıcı kararda ise gönderilen mesajlar bütün olarak değerlendirildi ve her iki davalının da yazılan mesajlardan sorumlu olduğu dile getirildi. Uygun bir miktar manevi tazminata hüküm edilmesi gerektiğini söyleyen Yargıtay, davacının temyizini onaylama kararı aldı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin aldığı bu karar sonrasında internet paylaşımı daha önemli bir hale gelmiş durumda. Sizin ağınıza bağlanarak internete giren ve siber suç işleyen kullanıcılar yüzünden siz de ceza alabilirsiniz. Bakalım Yargıtay'ın bu kararı internette nasıl bir tepki uyandıracak, göreceğiz.