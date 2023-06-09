İnternetsiz Spotify Deneyimi Başka Bir Seviyeye Ulaşıyor!
Spotify'ın internetsiz kullanıcıları temel aldığı yeni özellik, son dinlediğiniz parçaların otomatik olarak indirilmesini sağlayacak. İşte detaylar!
Müzik yayın şirketi Spotify, son favori şarkılarınızdan bazılarını otomatik olarak indiren ve çevrimdışı dinlemenizi sağlayan çevrimdışı çalma listesi adlı yeni özelliğini test ediyor.
Şirketin CEO'su Daniel Ek attığı bir tweet'te Spotify'ın "Çevrimdışı Çalma Listeniz" adlı bir özelliği test ettiğini söyledi ancak bunun ötesinde herhangi bir ayrıntı vermedi. Özellikle de şirketin bu özelliği ne zaman yayınlamayı planladığı belli değil.
Yeni "Çevrimdışı Çalma Listeniz" Özelliği Nasıl Kullanılacak?
Yayınlanan ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere, bu çalma listeleri birkaç saatlik dinleme süresine sahip müzikleri depolayabiliyor. Bu, uçağa atlayacağınız ancak müzik indirmeyi unuttuğunuz zamanlarda kullanışlı olabilir ancak Spotify'ın çevrimdışı oynatma için çalma listelerini hâlihazırda indirmenize zaten izin verdiğini hatırlatalım.
We’ve been testing out a new feature called "Your Offline Mix" - a playlist designed for those times when you might not be online ✈️— Daniel Ek (@eldsjal) June 8, 2023
What do you think? pic.twitter.com/9so0FZMRPX
Bazı kullanıcılardan gelen tweetler, bu özelliğin uygulamalarında zaten gördüklerini gösteriyor ancak Spotify'ın çevrimdışı çalma listesini hangi bölgelerde kullanıma sunduğu belli değil. Ayrıca özelliğin ücretsiz kullanıcılar için kullanılabilirliği hakkında birçok belirsizlik var.
Spotify'ın rakip hizmeti YouTube Müzik hâlihazırda bu özelliğe sahip. Ayrıca yine YouTube Müzik'te kullanıcılar "akıllı indirme" özelliğini açmaları hâlinde farklı çalma listelerindeki 500'e kadar şarkıyı otomatik olarak indirebiliyor.
Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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