İnternetsiz Spotify Deneyimi Başka Bir Seviyeye Ulaşıyor!

Müzik yayın şirketi Spotify, son favori şarkılarınızdan bazılarını otomatik olarak indiren ve çevrimdışı dinlemenizi sağlayan çevrimdışı çalma listesi adlı yeni özelliğini test ediyor.

Şirketin CEO'su Daniel Ek attığı bir tweet'te Spotify'ın "Çevrimdışı Çalma Listeniz" adlı bir özelliği test ettiğini söyledi ancak bunun ötesinde herhangi bir ayrıntı vermedi. Özellikle de şirketin bu özelliği ne zaman yayınlamayı planladığı belli değil.

Yayınlanan ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere, bu çalma listeleri birkaç saatlik dinleme süresine sahip müzikleri depolayabiliyor. Bu, uçağa atlayacağınız ancak müzik indirmeyi unuttuğunuz zamanlarda kullanışlı olabilir ancak Spotify'ın çevrimdışı oynatma için çalma listelerini hâlihazırda indirmenize zaten izin verdiğini hatırlatalım.

We’ve been testing out a new feature called "Your Offline Mix" - a playlist designed for those times when you might not be online ✈️



