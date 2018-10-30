İnternetsiz WhatsApp Nasıl Kullanılır?

Dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı artık internetsiz kullanmak da mümkün.

İnternet bulunmayan ortamlarda da WhatsApp’ı kullanmanızı sağlayan ancak sadece Android cihazlar için geçerli olan bu özelliği kullanabilmek için basit birkaç işlem yapmanız yeterli oluyor.

Android cihaz kullananların internetsiz WhatsApp kullanabilmesi için sırasıyla şu adımları izlemesi gerekiyor:

1) Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar

2) Erişim Noktası Adları

3) Sağ üstte yer alan 'Ekle' butonu

4) İsim: WhatsApp

APN: internet

Proxy: 127.0.0.01

Bağlantı noktası: 8080

5) Kaydettikten sonra Erişim Noktası Adları’ndan WhatsApp’ı seçin

Bu ayarları yaptıktan sonra internetsiz ortamlarda ya da internetinizin bittiği anlarda bile WhatsApp kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Bu işlemler sırasıyla yapılınca telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor fakat internet harcamaları GSM şirketi tarafından kullanıcıya o an yansıtılmıyor. Normal ayarlara dönüldüğünde, bu süreçteki internet kullanımı tek seferde kullanıcıya yansıtılıyor.

Ancak bu özellik sadece Android cihazlar için geçerli. Yani bu ayarlar ve internetsiz WhatsApp kullanımı maalesef iPhone’lar için geçerli değil. Çünkü iOS işletim sistemiyle çalışan iPhone’larda ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimleri yapılamıyor.