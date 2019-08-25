İnternette En Çok Bu Videolar İzleniyor!

Dünyanın en büyük video içerik platformu YouTube’da en çok izlenen videolar belli oldu. Müzik kliplerinin bu alandaki üstünlüğü dikkat çekiyor.

Statista'nın araştırma verilerilerine göre, YouTube'da en çok izlenen ilk 10 video arasında özellikle müzik klipleri öne çıkıyor.

YouTube’da en çok izlenen videolar sıralamasında ilk sırada, 6,39 milyar izlenme sayısıyla Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi'nin Despacito isimli parçası yer alıyor. İkinci sırada 4,35 milyar izlenmeyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You parçası gelirken, üçüncü sırada ise 4,21 milyar izlenme sayısıyla Wiz Khalifa'nın See You Again parçası bulunuyor. En çok izlenenler listesinde büyük çoğunluğu müzik klipleri oluştursa da, listede çocuk şarkıları ve çizgi film klipleri de mevcut.

YouTube'da en çok izlenen ilk 10 videonun toplam izlenme sayısı 38,4 milyara ulaşmış durumda. Bu sayı, dünyanın toplam nüfusunun 5 katına denk geliyor.

Dijital Müzik Platformları Popülerleşiyor

YouTube gibi video platformlarının yanı sıra Spotify ve Apple Music gibi dijital müzik platformlarına yönelik ilgi de giderek artıyor.

Spotify’ın açıkladığı son verilere göre, geçen yılın ikinci çeyreğinde 180 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunan platformun, bu yılın aynı dönemindeki kullanıcı sayısı yüzde 28,8 artışla 232 milyona ulaşmış durumda.

Benzer bir artış Apple Music’de de görülüyor. Apple Music’in ücretli üye sayısı geçen yılın Haziran ayından 27 milyonken, bu yılın aynı döneminde bu sayı yüzde 122 artışla 60 milyona ulaştı.

YouTube da dijital müzik platformlarındaki yükselişe kayıtsız kalmayarak kendi müzik servisi YouTube Music’i geçtiğimiz ay hizmete sundu.