İnternette Fiyatları Önce Şişiriyorlar Sonra da İndiriyorlar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internetten alışveriş yapanlar için bir uyarı yaptı.

İnternetten Alışveriş Yaparken Fiyatlara Dikkat Edin!

Bazı internet sitelerinin özel günleri bahane ederek çeşitli indirim stratejileriyle vatandaşları aldatmaya çalıştığını savunan Palandöken, "Önce maliyetler yükseltilerek fiyatlar şişiriliyor sonra indirim adı altında ürünler yeniden pazarlanıyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirimin bitmesine şu kadar saat kaldı gibi satış teknikleri uygulanıyor." dedi.

Bu tür indirim aldatmacalarına itibar edilmemesini isteyen Palandöken, fiyatların iyi takip edilmesi ve internet alışverişi çılgınlığına kapılıp kredi kartlarına yüklenilmemesi için uyardı ve Türkiye'de yaklaşık 40 milyon kişinin internetten alışveriş yaptığını vurgulayarak, en fazla giyim, aksesuar, gıda ve elektronik eşya alındığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde satıcıların fiş kesmediğini belirten Palandöken, şunları söyledi: "Bu durum vergi kaçakçılığı ve devletin ekonomik olarak zarar görmesine neden oluyor. Dolandırıcılık vakalarının ve hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için vatandaşlar internet alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı.

Öncelikle alışveriş yapılacak sitenin adres çubuğuna dikkat edilmeli. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı. Alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin çalınmaması için '3D Secure' güvenli ödeme sistemi olan internet siteleri tercih edilmeli. İnternet ortamındaki dolandırıcılığın önüne geçilmesi için bilinçlenme, farkındalık ve eğitim büyük bir önem taşıyor."

Sizler internetten alışveriş yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!