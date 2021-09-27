İnternette Güvenli Gezinme İçin Tarayıcıda Bu Ayarları Yapmanız Şart

Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox gibi tarayıcılardan hangisi kullanıyor olursanız olun, internette güvenli gezinme için bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Gizlilik artık pek çok web tarayıcı geliştiricisinin önceliği haline geldi. Google da başta olmak üzere birçok tarayıcı geliştiricisi, izleyicileri engelleme gibi özellikler sunuyor.

Kullanıcılar, kendilerine sunulan özellikleri görerek web tarayıcılarına güvenmek isteyebiliyor ama ne yazık ki atlanan bir nokta var: Tarayıcılar, kullanıcılara gizlilik açısından ne kadar güven aşılasa da üçüncü taraf izleyicileri engellemede sadece tarayıcılara güvenmek sizi sonuca götürmede başarılı olmayabiliyor.

Facebook'un Cambridge Analytica skandalı gibi sorunlar uzun bir süre gündemde kaldı ve çevrim içi gizlilik hakkındaki endişelerin artmasında önemli bir role sahip olduğundan kullanıcıların Facebook'a ve onun hizmetlerine eskisi gibi güvenmemesine yol açtı. Bu örnek, normal bir kullanıcı internette gezinirken şirketlerin kullanıcı verilerini nasıl izinsizce topladığını ve kullandığını çok net bir şekilde gösterdi.

Kullanıcı verilerinin toplanmasının en önemli nedeni, reklamların daha hedefli hale gelmesi. Facebook gibi şirketler, kişiselleştirilmiş reklamlar sayesinde şirketlere daha ayrıntılı bir filtreleme olanağı sunabiliyor. Bu izleyiciler sayesinde oluşturduğu müşteri profilleri ile sizin gibi futbolla ilgilenen kişileri hedef aldırabiliyor.

İnternette Güvenli Gezinme İçin Tarayıcıda Nasıl Değişiklik Yapılmalı?

Varsayılan arama motorunu değiştirin. Örneğin DuckDuckGo gibi arama sorgularınızı takip etmeyen arama motorlarını kullanabilirsiniz.

Tarayıcının otomatik tamamlama ve otomatik şifre doldurma özelliklerini devre dışı bırakın.

Tarayıcı geçmişini düzenli olarak temizleyin.

Google diğer web tarayıcıları ile olan rekabetinde her zaman önde kalmak için daha agresif bir strateji izliyor. Apple ise onun aksine daha yavaş hareket ederek etkili adımlar atmaya çalışıyor. Bu yönden ikisinin izlediği stratejilerin birbirinden çok uzak görünebilir ama stratejilerinin kesiştiği bir nokta var: Gizlilik.

Apple, Safari de dahil olmak üzere birçok hizmetinde gizliliği birinci öncelik haline getirdi. Brave zaten başlı başına gizlilik odaklı hareket eden bir web tarayıcısı. Mozilla ve Microsoft da tarayıcılarını Chrome'dan daha iyi bir seçim haline getirmek için gizliliği öne çıkarıyor. Chrome geliştiricileri, Google'ın reklam gelirine güvenmesine rağmen gizliliğe yatırım yapmaya başladı.

Web tarayıcınız ne olursa olsun, başlamak için en iyi yol varsayılan arama motorunu değiştirmek. İnternette güvenli gezinme için size gizlilik ve güvenlik vaadinden çok daha fazlasını sunan bir arama motoru kullanabilirsiniz. Örneğin DuckDuckGo'yu deneyebilirsiniz. Arama sonuçları Google'ınki gibi ayrıntılı olmasa da DuckDuckGo, kullanıcıların yaptığı aramaları izlemiyor.

Buna ek olarak tarayıcıda kesinlikle ve kesinlikle otomatik şifre doldurma ve tamamlama gibi özellikleri kullanmaktan kaçının. Tarayıcı geçmişini de düzenli olarak temizlemeyi unutmayın.