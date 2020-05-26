İnternette Hastalığınızı Aratmak Ölümcül Sonuçlara Neden Olabilir!

Birçok insanın yaptığı gibi internetten hastalığınızı aratmak ölümcül bazı sonuçlara yol açabilir. Bakalım yeni yapılan araştırmalar konu ile ilgili hangi detaylara değiniyor?

İnternet üzerinden neredeyse her şeyi halledebiliyoruz. Çoğu zaman alışveriş yapma imkanımızın bulunduğu online ortamlarda, aynı zamanda çeşitli araştırmalar için zaman ayırabiliyoruz. Ayrıca birçok kişi çeşitli semptomları internet üzerinden arayarak hastalıklarını bulmaya çalışıyor. Peki bu ne kadar güvenilir? Bilim insanlarının yaptıkları açıklamalara göre hiç güvenli değil.

İnternetten hastalık aratmak bir hastalık gibi

Yapılan yeni araştırmalara göre, internet üzerinden hastalığını araştıran kişilerin sadece %36 gibi bir bölümü doğru sonuca ulaşabiliyor. Böyle bir durumda, internet üzerinden yapılan araştırmalar önemini yitiriyor.

Avustralya'da bulunan Edith Cowan Üniversitesi'nde (ECU) master öğrencisi ve çalışmanın birincil yazarı Michella Hill, "Semptomlarınıza neyin neden olduğunu bulmak için bu araçları kullanmak cazip olsa da, genellikle sonuçlar (en iyi ihtimalle) güvenilmez, en kötü ihtimalle de tehlikeli olur" ifadelerine yer verdi. Böylece aslında bu tür araştırmaların hiç güvenli olmadığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili yapılan araştırmaların tamamında, doğruluk oranı son derece düşük çıktı. Bu nedenle; eğer hastalık semptomları gösteriyorsanız, internet üzerinden arama yapıp buna inanmak pek doğru değil. Sizce internet üzerinden yapılan hastalık aramaları doğru sonuçlar veriyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.