İnternette İndirme Hızı, Geçen Yıla Göre Yüzde 28,5 Artış Gösterdi

İnternet erişim performansı ölçümleri yapan SpeedTest’in verilerine göre geçtiğimiz yılın Haziran ayından beri dünyadaki ortalama genişbant indirme hızı yüzde 28,5 artarak 59,46 megabit oldu. Ölçülen bu hıza göre 1 GB büyüklüğündeki bir dosya, 2.5 dakika içerisinde indirilebiliyor.

Genişbant İnternet Bağlantısında En hızlı Ülke Singapur Oldu

Genişbant internet bağlantısına sahip olan ilk üç ülke 195,88 Mbps ile Singapur, 173,54 ile Hong Kong ve 144,99 Mbps ile Güney Kore oldu. En düşük indirme hızına sahip olan üç ülke ise 3,47 Mbps ile Moritanya, 3,15 Mbps ile Yemen ve 2,14 Mbps ile Türkmenistan oldu.

Mobil internette En Hızlı Ülke Güney Kore

Dünya genelinde genişbant internet hızı arttığı gibi mobil indirme hızında da artış görüldü. 2018’in Haziran ayında mobil internet hızında dünya ortalaması 23.09 iken bu yıl yüzde 18,8 artış ile 27,44 Mbps oldu. Mobil internette en yüksek hıza sahip olan ülkeler sırasıyla 90,06 Mbps ile Güney Kore, 64,80 Mbps ile Norveç ve 63.63 Mbps ile Kanada oldu. Mobil indirme hızı en düşük olan ülkelerin ise 6,18 Mbps ile Filistin, 5,50 Mbps ile Irak ve 4,44 Mbps ile Doğu Timör olduğu görülüyor.

Türkiye ise 20,64 Mbps ile genişbant indirme hızı sıralamasındaki ülkeler içinde 100. sırada yer alıyor. Mobil internet indirme hızı ise 35,21 Mbps olan Türkiye, dünya sıralamasında 36. oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamalara göre 2025'te 50 milyar cihaz internete bağlanacağı için internet altyapısının daha çok gelişmesi gerekiyor.