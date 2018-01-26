İnternette İsimden Telefon Numarası Bulma Dönemi Tarih Oluyor

Bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararına göre, internette kişilerin rızası olmadan telefon numaralarını yayınlayan internet siteleri ve uygulamalar kapatılıyor.

Bundan sonra, telefon numarasını öğrenmek istediğiniz kişileri internete soramayacaksınız. Habertürk'ün aktardığına göre, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olarak faaliyet gösteren ve kişilerin onayı olmaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulaması hizmeti veren internet siteleri ve uygulamalar yasaklanıyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu yaptığı açıklamada, söz konusu hizmetler ile ilgili birçok kişiden ihbar ve şikayet geldiğini belirtti. Bundan hareketle, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel veri toplayan ve isim sorgulandığında telefon bilgisine ulaşılmasını sağlayan birçok uygulama ve internet sitesi belirlendi.

Böyle bir hizmetin verilmesi için kişilerin açık onayı olması gerektiğini ifade eden kurul, gerekli koşulları yerine getirmeyen internet siteleri ve mobil uygulamaların süresiz olarak durdurulması kararını verdi.

Bununla birlikte, Resmi Gazete'de yayınlanan karara uymayarak, hizmet vermeye devam eden internet siteleri ve uygulamalar hakkında da hukuki işlem başlatılacağı söylendi.