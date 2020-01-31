İnternette Maske Satışları Tavan Yaptı! Stoklar Tükeniyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona virüsü maske satışlarını artırdı. Vatandaşlar virüsten korunmak için maske satın almaya başladı.

AA'ya açıklamalarda bulunan Kalem İş Güvenliği firmasının sahibi Furkan Başaran, "Türkiye’de maske stokları tükenmiş durumda. İmalatçılar şu an teslimatlar için 8 hafta sonrasına zaman veriyorlar. Pazar günü dahil 3 vardiya üretim yapılıyor. Yıllık Türkiye’de 150 milyon adet civarı cerrahi maske ve toz maskesi üretimi var. Şu an Çin’den yayılan koronavirüs sebebiyle yıllık üretimi tek seferde sipariş edenler var. Üreticilerin tamamı siparişleri yetiştirmeye çalışıyor." dedi.

Furkan Başaran açıklamasının devamında şunları söyledi:

Yerli maskelerde fiyat 10-15 TL civarında. N95 standardına uygun ithal maskelerin fiyatı ise 25 TL’den 60 liraya kadar çıkıyor. İthal maskeler ile yerli maskeler arasında bir fark yok. Sadece ithalde vergilendirmeden dolayı bir fiyat farkı çıkıyor. Belgelendirilmiş yerli maskeleri tüketiciler güvenle kullanabilirler. Yerli üretim Türkiye’de gayet iyi durumda ve her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Maske satışlarının patlamasından dolayı biz maske tedarik etmek için fiyat sorduğumuzda normal fiyatın 2-3 katı fiyat söyleniyor. Çin’de medikalcilerin, eczanelerin ve bu maskenin satıldığı yerlerde çok uzun kuyrukların oluştuğunu biliyoruz. Allah muhafaza ülkemize eğer yayılırsa şu an maske stokumuz yok. Bu yüzden çok ciddi sıkıntılar çekebiliriz.

Tüm fabrikalar ile ortak iletişim halindeyiz. Bizim elimizde 20 bin maske vardı bir hafta içinde 5 bin tane kaldı. Fiyatları yükseltmek istiyorlar fakat biz sabit tutmak istiyoruz. Bu noktada esnaflar olarak bu fırsatçılığa karşı duracağız. Telefonlarımız susmuyor. Gece saat onda bile maske sormak için arayan var.