İnternette Yasa Dışı Reklam Yapanlar 60.000 TL Ceza Ödeyebilir!

Sosyal medya kullanıcılarına cüzi ücretler ödeyerek reklamını yaptıran yasa dışı sitelerin reklamları, paylaşım yapan kullanıcıların başına büyük sorunlar açabilir.

Para Cezası ya da Hapis

Independent Türkçe tarafından yapılan habere göre Av. Rıdvan Yıldız, sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Bahis oyunlarını oynatmanın yalnızca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yetkisi dahilinde bulunduğunu belirten Yıldız, yasa dışı sitelerin pek çok olumsuz yönünü dile getirdi.

Günümüzde yasa dışı bahis sitelerinin yalnızca faaliyetlerini sürdürmek ile kalmadıklarını ve sosyal medya platformları içerisinde yoğun reklamlar verdiklerini ifade eden Yıldız, bu reklamların bazılarının kullanıcılara para ödenerek verildiğini söyledi.

Bahis meraklılarının özellikle sosyal medyadan bu sitelere yönlendirildiklerini görüyoruz. Hatta bu sitelerin reklamlarını paylaştıkları durumda 5 TL, 10 TL ödül konuluyor. Ancak 7258 sayılı yasa “Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır hükmü gözetildiğinde ödül kazanmak için bu paylaşımları yapan vatandaşlar hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

Yıldız, bu para cezasının 60.000 TL kadar olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle kullanıcıların yasa dışı bahis ve kumar sitelerini kullanmaması, ücret dahilinde ya da ücretsiz reklamlarını yapmaması tavsiye ediliyor.