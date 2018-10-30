İnternette Yerli ve Milli Platformları Ne Kadar Tercih Ediyoruz?

Türkiye'nin e-posta kullanımında ne kadar yerli ve milli olduğuyla ilgili olarak Türkiye Bilişim Sektörü Derneği tarafından bir araştırma yapıldı. 200 bin aktif e-posta kullanıcısının dahil olduğu geniş çaplı araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmada, Türkiye’deki kullanıcıların sadece yüzde 3,5’lik kısmının yerli sunucuları kullandığı belirlendi. Yani yerli ve milli e-posta kullanımında sınıfta kaldığımız görüldü. Vatandaşların en çok tercih ettiği e-posta servisi olarak yüzde 57,8’lik oranla Gmail ilk sırada yer alırken, yüzde 27,9 ile Hotmail ikinci ve yüzde 4.1 ile Yahoo.com üçüncü sırada yer aldı.

Kamu ve üniversitelerde kullanılan 40 bin 462 e-posta adresinin yüzde 68'inin yabancı sunucuları kullanıyor olması, araştırmada ortaya çıkan bir başka çarpıcı sonuç oldu. Kamu ve üniversitelerde Türk sunucuların tercih edilme oranı yüzde 26,3 olurken, yüzde 37’lik kesimin Gmail’i ve yüzde 24,4’lük kesimin de Hotmail’i kullandığı görüldü. Üniversitelerin kendi yerli ve milli sunucuları olmasına rağmen yabancı sunucuların bu kadar çok tercih ediliyor olması şaşkınlık yarattı. Uzmanlara göre bunun en önemli sebebi, yerli ve milli sunucuların reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yetersiz kalması.

E-postalarımızın yabancı sunucular tarafından kontrol ediliyor olmasının tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabileceğini belirten ve bunun gizlilik ve güvenlik açısından da yanlış olduğuna değinen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Nara Eğitim Teknolojileri yöneticisi Zafer Karadayı,"E-posta vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri. Hem kişisel hem de kurumsal iletişimimizin büyük bölümünü bu kanal üzerinden yapıyoruz. Özellikle kurumsal iletişimde bazen gizli bazen özel bazen de stratejik e-postalar gönderebiliyoruz. Bu e-postaların içindeki mesajların ve dosyaların bizim kontrolümüz dışındaki sunucularda tutuluyor olması ciddi sonuçlar doğurabilir." diye konuştu.