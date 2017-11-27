İnternetteki Büyük Tehlike: Online Kumar

ABD Yale Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Marc Potenza, ABD başta olmak üzere dünyanın her tarafında online kumar oynamanın "çılgınlık düzeyine" vardığını söyledi.

İstanbul’da yapılan Yeşilay 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'ne katılan Yale Üniversitesinden Psikiyatri Uzmanı Prof. Potenza, ''İnternet ve Bağımlılık, Kumar, Oyun ve Diğer Davranışlar'' konulu bir sunum gerçekleştirdi.

İnternet üzerinden kumar oynamanın dünyada ciddi bir pazar oluşturduğunu vurgulayan Prof. Potenza, bu durumun beraberinde birçok sorunu getirdiğini ifade etti.

ABD başta olmak üzere dünyanın her tarafında online kumar oynamanın "çılgınlık düzeyine" vardığını aktaran Potenza, ''İnsanlık, teknolojik bağımlılıkla gelen çok çeşitli sapmalarla karşı karşıya. Kumar, cinsellik bunların en tehlikelileri. Özellikle son yıllarda internet üzerinden kumar oynama patolojik anlamda çok ciddi artış göstermiş durumda. Yıllık bağlamda baktığımızda her yıl yüzde 5 artış görünüyor'' dedi.

Sosyal Oyunlar Bağımlılık Yapıyor

İnternet bağımlılığının artık madde bağımlılığı boyutlarına ulaştığına dikkati çeken Potenza, ''İnternet üzerinden kumar oynama bağımlılığını incelediğimiz zaman şöyle sonuçlar karşımıza çıkıyor: Belli bir rutin ile oynayanlar ya da anlık iletilerle. Çok değişik etkenlerle motive olabiliyorlar. Sosyal amaçlı oyunların bir süre sonra bağımlılığa dönüştüğünü hatta para karşılığında oynanmaya başlandığını görebiliyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

İnternet üzerinden oyun oynama ile beraber oluşan davranış bozukluklarına işaret eden Potenza, birçok konuda bireylerin patolojik davranışlar sergilediğini söyledi.

Davranış Bozukluklarına Yol Açıyor

Problemli internet kullanımının, madde bağımlılığı, depresyon ve agresif davranışlarla sonuçlandığına dikkat çeken Potenza, ''Özellikle video oyunlarından kız çocukları daha fazla etkileniyor. Kız çocuklarında depresyon ve agresif davranışların daha çok ortaya çıktığı gözlemleniyor" dedi.

Bir üniversitede yapılan araştırmaya göre; sosyal paylaşım ağı Facebook'u kullanan yüzde 10 oranında öğrencinin, problemli kullanıcı olduğunu dile getiren Potenza, "Problemli İnternet kullanıcısı öğrencilerin, alkol kullanımı ve duygusal dürtüleri de yine bu sosyal ağlarla kötü bir şekilde yönetiliyor'' ifadelerini kullandı.