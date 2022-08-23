İnternetten Alınan Elektronik Ürünlerin Birçoğu Artık İade Edilemeyecek

Ticaret Bakanlığı internet üzerinden yapılan alışverişlerle ilgili önemli bazı değişikliklere gidildiğini açıkladı. Bu değişiklikler kapsamında artık internet üzerinden alınan akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat ve tablet gibi ürünlerin iadesi gerçekleştirilemeyecek.

Doğrudan Resmî Gazete üzerinden yayınlanan yeni değişiklikler tüketicileri büyük ölçüde ilgilendiriyor. Yeni değişiklikler kapsamında internet üzerinden alınan elektronik ürünlerin iadesi kaldırılırken, tüketiciye teslim edilen ürünlerde bir sorun/ayıp durumu bulunmadığı takdirde iade sürecinde kargo ücreti de tüketici tarafından ödenecek.

Akıllı Telefon, Bilgisayar, Akıllı Saat ve Tabletler İade Edilemeyecek

Cayma hakkı üzerinde yapılan değişikliklerde artık tüketicinin cayma yani iade hakkını kullanamayacağı durumlar güncellendi. Tüketicilerin iade işlemini gerçekleştiremeyeceği durumlar şu şekilde:

Tüketiciye teslimi gerçekleştirilmiş olan akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat ve tablet ilişkin sözleşmeler.

Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.

Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

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