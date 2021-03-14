İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat: Emniyet Uyardı!

İnternetten alışveriş yapmak günümüzde çok popüler durumda fakat çevrim içi alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin, online alışveriş yapan kullanıcıları uyardı.

İnternetten Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin, vatandaşların sanal ortamda alışveriş yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından kapatılan web sitelerin 2019 yılına kıyasla yüzde 82 oranında arttığını belirten Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de 37 binden fazla phishing yani oltalama sayfasının kapatıldığını söyledi.

Kullanıcıların alışveriş yaptıkları web sitelerin adres satırında 'HTTPS' ifadesinin yer alıp almadığını kontrol etmesi gerektiğini belirten Şahin, "Vatandaşlarımız bazı site ve sosyal hesaplarda ucuz olarak aradıkları ürünü bulabilmekte. Yapmaları gereken, bu sitelerdeki yorum bölümü açık mı, değil mi? Gümrük mağazaları adı altında bazı sitelerde, gümrükten elde edilen ucuz tüketim eşyalarıyla ilgili sayfalarda biz bunu görmekteyiz. Buradaki şüpheli şahıslar kendilerinin yapmış olduğu indirimli ürünlerle alakalı yorumları kapatmakta, vatandaşa güzel indirimler sunmakta. Vatandaşımız da buna inanarak kredi kartı ve kişisel bilgilerini paylaşmakta ve mağdur olmakta" dedi.

Şahin, "Kredi kartı bilgilerini verirken sanal kartla alışveriş yapmaları kendi güvenlikleri açısından önemli. Alacakları ürün fiyatı kadar sanal karta para aktarırlarsa mağdur olma ihtimalleri çok düşecektir. Vatandaşımızın kendisine gelen mesajları, girdiği internet sitesini kontrol etmesi çok çok önemli. Hızlıca geçip, orada yazan sözleşme maddelerini okumadan hızlıca alışverişini tamamlamaması, buraları net bir şekilde okuması kendi yararına olacaktır. Mağdur olmaması için bunlar gereklidir" ifadelerini kullandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Şahin, "Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Başka herhangi bir yerde olmaz. Bir hizmet veya bir mal karşılığının çok altında bir fiyata satılıyorsa mutlaka iki defa düşünmeleri lazım. Kimse kimseye bedava hizmet ya da mal sunmaz" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: