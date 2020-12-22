İnternetten Alışverişe Yeni Düzenlemeler Yolda

Evde kaldığımız koronavirüs döneminde sürekli internet üzerinden alışveriş yapıyor ve yeni ürünler satın alıyoruz. Online alışverişe yeni düzenlemeler getirileceği bilgisi geldi. Online alışverişe hangi düzenlemeler getirilecek? Merak edilen detayları derledik.

Online Alışverişe Yeni Düzenlemeler Geliyor

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı’nın taslak düzenlemesi ortaya çıktı. Taslağa göre, Türkçe hizmet, TL ile fiyatlama, TL ile ödeme, Türkiye’ye içindeki tüketicilere sevkiyat yapan bütün platformlar düzenleme kapsamında olacak.

Online satış kuruluşlarının Türkiye’de kurulu işletmesi yoksa, ürünleri elinde bulunduran Türkiye’de yerleşik bir hizmet sağlayıcısı olması istenecek. Bu düzenlemeden yabancı online satış şirketleri muaf olmayacak.

Ürünlerini internet veya telefonla pazarlayanlar, ürünlerde bulunması gereken uyarı ve işaretleri, görseller aracılığıyla ilanlarına yansıtacak. Telefon satışlarında bu bilgilendirmeler sözel, yazılı iletişimle (e-mail vb.) yapılan satışlarda ise yazılı olarak belirtilecek.

İnternetten vb. kanallardan satış yapan yerli yabancı tüm platformlar, Türkçe satış ve Türkiye’deki adreslere gönderim yapması halinde Türkiye’de yerleşik hizmet sağlayıcısı bulundurmak zorunda olacak.

Elektronik ticaret ortamını sağlayan internet siteleri (Hepsiburada, Gittigidiyor, N11 vb.), ortamı kullanan şirket veya kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, içerikteki ürünlerin güvenli ve teknik düzenlemesine uygun olup olmadığını araştırmakla yükümlü tutulmayacak.

İnternetten satılan sakıncalı ürünlere erişim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kanalıyla engellenebilecek.

Yetkili denetim kuruluşları, telefon, e-mail veya internetle satılan ürünlerle ilgili denetim yapacak. Türkiye’de ihlalde bulunmasa da uluslararası platform ve veri tabanlarında yer alan güvensiz ürünlerin Türkiye piyasasına sunulması engellenecek. Piyasa denetim kuruluşları, internet vb. ortamlardan satılan ürünlerden numune alıp test yapabilecek, şirketlerden bilgi isteyebilecek.

İnternet vb. ortamlardan satışı denetlemek için, “Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek ve Bilgi Sistemi” oluşturulacak, bu sistem, şikayete bağlı olmaksızın piyasayla ilgili ihlalleri tespit edecek.

Taslağın ne zaman yürürlüğe gireceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Sizler yeni taslak hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!