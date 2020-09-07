İnternetten Alışverişte En Çok Tercih Edilen Ürünler Açıklandı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile yaşanan karantina döneminde internetten alışverişe yönelen tüketiciler, teknoloji ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. Ülke genelinde büyük bir popülariteye sahip olan e-ticaret platformu İncehesap.com'un paylaştığı rapora göre ilk 6 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bilgisayar satışları 12 kat artarken kulaklık ve mikrofon satışları 2,8 kat, yazıcı satışları ise 2,7 kat arttı. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

İnternetten Alışverişte Teknoloji Ürünlerine Yoğun İlgi

İncehesap.com, e-ticarete dair 2020 yılı ilk 6 ay rakamlarını açıkladı. Pandemi nedeni ile evden çalışmaya devam eden tüketicilerin bu süreçte teknolojik altyapılarını güncelleme eğilimleri, teknoloji ürünleri satışlarının artmasında etkili oldu. E-ticaret platformu İncehesap.com'dan tek seferde yapılan en büyük alışveriş 177 bin 450 TL olarak gerçekleşirken, e-ticaret platformunun sepet ortalaması da %66 büyüyerek 1.575 TL’ye ulaştı. Şirketin ilk 6 aylık cirosu ise gerçekleşen satışlarla bir öncekiyıla oranla 2,5 kat arttı.

İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, bu süreçte teknoloji alımına yönelen tüketicilerin, güvenilir e-ticaret platformlarını tercih ettiklerini belirtti. Evlerinden çalışan profesyonellerin yanı sıra eğitimlerini evlerden sürdüren çocuk ve gençler dolayısıyla ürün satışlarının arttığını ifade eden Erzen, boş vakitlerini keyifle geçirmek isteyenlerin de gaming ekipmanlarına yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Nurettin Erzen, 2020 yılı ilk 6 ayında İncehesap.com sitesinin sayfa görüntülenme sayısının 2,4 kat artış gösterdiğini belirtti. Verilen bilgilere göre tüketicilerin sitede geçirdikleri ortalama süre 1,9 kat yükseldi. 2020 yılı ilk 6 ayında Batman, Kütahya, Diyarbakır, Aksaray ve Çorum illeri, İncehesap.com’da trafik artış oranının en yüksek olduğu şehirler oldu. Bu süre zarfında teknoloji ürünleri alımı düşen iller ise sırasıyla Artvin, Sinop, Kars, Şanlıurfa ve Tunceli olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yılın ilk altı ayıyla, bu yılın ilk altı aylık verisi kıyaslandığında İncehesap.com’u ziyaret eden kadın ziyaretçilerin sayısında %50 artış yaşandı. İncehesap.com’un ilk 6 ayda mobil cihazlar üzerinden edindiği trafik % 30 artış gösterdi. Sosyal medya üzerinden gelen trafik ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 2,1 kat arttı. Kullanıcılara hızlı ve pratik bir şekilde bilgisayar sistemi toplayabilme olanağı sunan PC Toplama Sihirbazı'nın sayfa görüntülenme sayısı 2,5 kat artış gösterdi.