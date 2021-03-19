İnternetten Alışverişte Kilitli Teslimat Dolabı Dönemi Başlıyor

İnternetten alışverişte kilitli teslimat dolabı dönemi çok yakın bir zamanda başlayacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından internet alışverişlerinde teslimat noktası, kilitli teslimat dolabı ve esnaftan kargo teslimiyle ilgili esaslar belirlendi.

Kilitli Teslimat Dolabı Dönemi Başlıyor: BTK Esasları Belirledi

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, BTK kararı ile birlikte kargo ve posta gönderilerinin teslimatı için esnaf, işyerleri, site yönetimleri, alışveriş merkezi ve plaza yönetimleri ile sözleşme yapılabilecek. Kilitli teslimat dolaplarıyla kargo da gönderilebilecek. Ayrıca bu tip teslimatlarda tüketiciye ilave ücret yansıtılmayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararına göre, sadece e-ticaret gönderileri ile sınırlı olmak ve teslimata ilişkin tüm sorumluluk posta hizmet sağlayıcısına ait olmak üzere, teslimat noktaları üzerinden kargo alınabilecek.

Ülkemizde bazı e-ticaret siteleri marketlerle anlaşmalar yaparak siparişleri marketler aracılığı ile teslim etmeye başlamıştı. Böylece kargo firmalarında yaşanan yoğunluk bir nebze de olsa hafifletilmişti. BTK'nın da esasları belirlemesi sonrası kilitli teslimat dolabı ile teslimatların yapılabilmesinin yayınlaşması beklenenler arasında.

Uygulamanın hem kullanıcılar için hem de kargo firmaları için büyük kolaylık sağlayacağını şimdiden söylemek mümkün. Kullanıcılar evde olmadıkları zaman kargoları geldiğinde teslim alamadıkları için şubeye gitmek zorunda kalmakta. Kilitli teslimat dolapları ile evinizin en yakındaki dolaptan siparişinizi teslim alabileceksiniz.

Kilitli teslimat dolabının tüm Türkiye genelinde olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Özellikle yurt dışında çok yaygın olarak kullanılan bu teslimat yönteminin ülkemizde de yaygınlaşması ile birlikte büyük kolaylık ve hız sağlanmış olacak.

Amazon, Hepsiburada Gibi İnternet Siteleri Esnaf ve Marketler ile Anlaşmalar Yapmıştı

Geçtiğimiz aylarda Hepsiburada Hepsimat’a bakkal, kırtasiye, çiçekçi, petshop gibi farklı iş kollarındaki esnaflardan oluşan 250 yeni teslimat noktasının ekleneceğinin müjdesini vermişti. Hepsiburada müşterilerinin kendilerine yakın, belki de zaten halihazırda uğradıkları bir noktadan mesai sonrası ya da hafta sonu diye kaygılanmadan paketlerini teslim alabileceği açıklanmıştı.

Amazon.com.tr üzerinden verilen siparişler de A101 mağazalarından teslim alınabiliyor. A101 mağazaları Amazon'un internet sitesinde Amazon Hub Counter olarak yer alıyor. Amazon Hub Counter, teslimat noktası olarak bilinmekte. Şu anda Amazon'dan bir sipariş verirken teslimat noktası seçme ekranı çıkıyor ve A101 mağazaları teslimat noktası olarak seçilebiliyor.