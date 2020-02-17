İnternetten Altın Alanlar Dikkat, Mağdur Olabilirsiniz!

TÜKDES (Tüketiciyi Destekleme Derneği), altınlarda yapılan hileyi ortaya çıkardı. İnternetten altın alanlar dikkat!

İnternetten altın alanların son derece dikkatli olması gerekiyor. İnternetten satılan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısı TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal tarafından yapıldı.

Altınlar sahte olmamasına karşın ağırlıklarında eksiklik olduğundan tüketici mağdur oluyor. Bakal konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Çoğumuz internetten alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Gördüğümüz bir şeyi beğeniyor, bir tıkla kapımıza kadar getirtiyoruz fakat yükte hafif, pahada ağır bir ürün satın alırken internet sitesinin ne kadar güvenilir olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle 'kampanya' yazan sitelerden 5-10 lira düşük fiyata altın alanlar daha sonra mağduriyet yaşıyor. Aldığı ürünü kuyumcuya bozdurmaya götürdüğünde gerçek anlaşılıyor. Ürün sahte değil altın, fakat ağırlıkta eksiklik olduğu tespit ediliyor. İnşatta demirden çalmak gibi bir durum”.

Şikayetlerin çoğunun satın alma işlemi üzerinden birkaç ay ve yıl geçtikten sonra yapıldığı belirtildi. Bakal, tüketicilerin mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, şikayetleri değerlendirip gerekli hukuki yollara başvurduklarını dile getirdi. Altının bugün alınıp yarın satılan bir ürün olmadığından genellikle satın alınan internet sitesine bir süre sonra ulaşılamadığını ifade ederek “Siz 10 yarım altın aldım, altın fiyatı arttı kar ettim diye düşünürken aslında ağırlıktaki fark nedeniyle boşuna yatırım yapmış olabilir hatta zarar edebilirsiniz” diye konuştu.