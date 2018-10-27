İnternetten Araba Alım Satımında Dolandırıcılara Dikkat!

Günümüzde araba alacak ya da satacak olan vatandaşlar çoğunlukla interneti tercih ediyor. İnternet üzerinden yayınlanan araç ilanları vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Ancak bu işlemler sırasında birçok kişi de internette dolandırıcılar tarafından mağdur ediliyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis Memuru Tuncay Karakaş, vatandaşlara dikkatli olmaları gereken konularda uyarılarda bulundu.

Araç satın almak isteyen kişilerin, internette gördükleri araçlara hiçbir şekilde kaparo yatırmaması gerektiğini belirten polis memuru Tuncay Karakaş, "Araba alım, satım işlemleri artık internet üzerinden gerçekleşiyor ve bu işi yapan birkaç site bulunmaktadır. Bu sitelerden araba alım, satımı yaparken karşı taraf kaparo isteyebiliyor. Ancak kaparo göndermek sıkıntılara neden olmaktadır. Bu şekilde çok sıkıntılarla karşılaştık. Vatandaş araba almak için karşı tarafa kaparo gönderiyor. Ancak gittiğinde arabayı da göremiyor, arabayı satacak vatandaşı da bulamıyor. Örnek verecek olursak önceki yıllarda iki vatandaş geldi, kaparosunu göndermiş. Arabayı almaya gittiğinde ne vatandaş var, ne aradığı numaraya ulaşabiliyor. Aradığında bulamadı. Bu şekilde dolandırıcılık çok fazla olmaktadır. Araba almak istediğinizde kimseye kaparo adı altında para göndermeyin." dedi.

Araç Plaka ve Şaşe Numarasını Vermeyin

Karakaş ayrıca, vatandaşların araçlarını satarken internet sitelerine koydukları ilanlarda da dikkat etmeleri gereken detaylar olduğunu belirterek, "Arabanızı ilana koyuyorsunuz, sizin aracınızı almak isteyen bir kişi diyor ki arabanızın ruhsatını gönderir misiniz? Alacağı için size güvenmek istiyor olabilir. Ancak bu ruhsatı gönderiyorsunuz. Bu kişi art niyetli ise sizin araba alım-satım sitesinde ilana koyduğunuz aracın fotoğraflarını alarak, sizin attığınız ruhsatla yeni bir ilan verip, başka vatandaşları mağdur etmeye çalışmaktadır. Buna benzer olaylarla karşılaştık. Vatandaşların ruhsatını ele geçirip, siteye koyduğu fotoğrafları kopyalayıp sanki kendi aracıymış gibi piyasa değerinden çok daha aşağı fiyata verip bir çok vatandaşı dolandıranlar oldu. Araç satıcılarının şase numaraları ile plakalarını kapatması onların yararına olur. Böylelikle mağdur olmazlar." diye konuştu.