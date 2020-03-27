İnternetten Ayin Yapan İtalyan Rahip Filtreleri Açık Unuttu

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İtalya’da internet üzerinden ayin yapan rahip, yayın esnasında filtre özelliğini açık unuttu. İtalyan rahip, ayin yaptığı sırada filtreleri açık unutunca yüzleri gülümseten görüntüler ortaya çıktı.

DailyMail’de yer alan habere göre yeni tip koronavirüs’ten (COVID-19) en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da bir rahip, internet üzerinden ayin yapmak için akıllı telefonunu kullandı. İtalyan rahip, yayın yapmaya başladığı esnada filtreleri kapatmayı unuttu. Yüzlerin gülümsemesini sağlayan video, sosyal medyada viral oldu.

italy priest live streams a service , puts the filter switch on by mistake lol ! pic.twitter.com/X5maiqVDo3 — Neiljetel (@neiljetel) March 25, 2020

Başka Bir İtalyan Rahip de Aynı Hatayı Yaptı

Andrew Bloch tarafından sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda, başka bir İtalyan rahibin de internet üzerinden ayin yaparken filtre özelliğini açık unuttuğu ortaya çıktı.

Italian priest live-streams mass. Activates filters by mistake. pic.twitter.com/UnqnIPhq5U — Andrew Bloch (@AndrewBloch) March 24, 2020

İtalya’da Son Durum

Yeni tip koronavirüs’ten (COVID-19) en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da 8215 kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo, İtalya'da mevcut yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 62.013'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde toplam sayının 80.539'a ulaştığını açıkladı.