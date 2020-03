İnternetten Ayin Yapan İtalyan Rahip Filtreleri Açık Unuttu

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İtalya’da internet üzerinden ayin yapan rahip, yayın esnasında filtre özelliğini açık unuttu. İtalyan rahip, ayin yaptığı sırada filtreleri açık unutunca yüzleri gülümseten görüntüler ortaya çıktı.

DailyMail’de yer alan habere göre yeni tip koronavirüs’ten (COVID-19) en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da bir rahip, internet üzerinden ayin yapmak için akıllı telefonunu kullandı. İtalyan rahip, yayın yapmaya başladığı esnada filtreleri kapatmayı unuttu. Yüzlerin gülümsemesini sağlayan video, sosyal medyada viral oldu.

italy priest live streams a service , puts the filter switch on by mistake lol ! pic.twitter.com/X5maiqVDo3