İnternetten Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uzun süredir beklenen ve geçtiğimiz günlerde detaylandırılan bedelli askerlik konusunda işleyecek süreç bugün itibarıyla belli oldu. Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan bilgilerle birlikte bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı verildi.

Bedelli askerlik konusunda hazırlanan yeni yasanın Resmi Gazete üzerinden yayınlanasının ardından, bedelli askerlik yapacaklar, hangi süreci izleyeceklerini merak etmeye başladılar. Birçok kişinin kafasında konuyla ilgili soru işaretleri oluşurken, Milli Savunma Bakanlığı hazırladığı görsellerle birlikte merak edilen birçok soruyu cevapladı.

Yaklaşık 1 milyon 340 bin kişinin yararlanma hakkı elde ettiği ve 400 bin civarında gencin yararlanacağı düşünülen yeni bedelli askerlik uygulamasının ilk adımlarının e-Devlet üzerinden atılacağı söylenirken, adayların 3 Kasım 2018 tarihine kadar bedelli askerlik için başvuru yapabilecekleri dile getirildi.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanan görselle birlikte bedelli askerlik yapmak isteyenler ilk olarak https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-basvurusu adresi üzerinden, kişisel e-Devlet bilgilerini girmek suretiyle sisteme girmeleri gerekiyor. Karşılarında çıkan ekranlarda gerekli bilgileri doldurduklarındaysa sistem otomatik olarak bir başvuru kâğıdı oluşturuyor. Hazırlanan belgede, bedelli askerliğe başvuru yaptığınız ve 3 ay içinde bedeli ödeyeceğinizi bildiriyorsunuz. Belgenin çıktısını alıp bankaya ödemenizi yapabilir, alacağınız hesap belgesi ile Askerlik Şubesi’ne gidebilirsiniz.

Yukarıda yer alan görselde yer alan başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gerekli bilgilerin Askeralma Genel Müdürlüğüne gönderileceğini söyleyen Milli Savunma Bakanlığı, müdürlük tarafından yapılacak celp planlamasının yapılmasıyla birlikte kimlerin hangi celpte askere gideceklerinin ortaya çıkacak ve bunların yapılacak resmi duyuruyla birlikte bedelli askerlik yapanlara duyurulacağı aktarıldı.

Celp belgesi gelen askerlerin, askeri birliklerine katılmalarından evvel tekrar Askerlik Şubesine giderek yoklamalarını yaptıracakları, şubedeki işlemlerin bitmesinin ardından e-Devlet üzerinden teslimlerine dair bilgileri alacakları ifade edildi. Bütün işlemlerin ardından e-Devlet üzerinden alınan teslim belgesiyle birlikte birliklerine sevk edilen askerlerin, 21 günlük temel eğitimden geçmelerinin ardından terhis edilecekleri ve askerlik görevlerini tamamlamış olacakları belirtildi.

21 günde neler öğretilecek?

21 günlük temel askerlik eğitimi süresinde, silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk, spor eğitimiyle birlikte yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini yapacak.

Yurtdışında yaşayıp, dövizle askerlik uygulamasına katılanlar ise internet üzerinden ‘devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK’yı tanıma yer alacak. Sınav koşulu ise olmayacak.