Türkiye'de İnternetten En Çok Satın Alınan Ürünler Belli Oldu

Related Digital tarafından yapılan araştırma ile beraber Türkiye'de internetten en çok satın alınan ürünler belli oldu. Peki, ülkemizde internet kullanıcıları en çok hangi ürünleri satın aldı? Yapılan araştırma ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizd.e

2021’de İnternetten En Çok Satın Alınan Ürünler Neler?

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde internet üzerinden yapılan alışverişlerde ciddi oranda artış meydana geldi. İnsanlar COVID-19 salgını döneminde alışverişi mağazalara giderek değil, çevrim içi ortamda sipariş vererek yaptı. Peki, 2021 yılının başından bu yana Türkiye’de çevrim içi ortamda en fazla hangi ürünler satın alındı?

Related Digital tarafından yapılan araştırma ile birlikte Türkiye’de 2021 yılında internet üzerinden en çok satılan ürünler belli oldu. Yayımlanan çalışmaya göre 2021’in başından bu zamana kadar en fazla satın alınan ürünler arasında ayçiçek yağı, akıllı süpürge ve bluetooth kulaklık yer aldı. Bot, çizme ve mont satışları ise yüzde 80’lere ulaştı. İnternet kullanıcıları market alışverişlerini de çevrim içi ortamda gerçekleştirdi.

Yapılan araştırmaya göre en çok çevrim içi alışveriş yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir; Bursa, Konya, Kocaeli ve Adana oldu. Kullanıcıların çevrim içi market alışverişlerinde ortalama olarak 22 ürün satın aldığı ve satın alınan ürünlere ortalama 195 lira ücret ödendiği belirtildi. Kullanıcıların internet üzerinden gerçekleştirdikleri market alışverişlerinde en çok tercih edittiği ürünlerin bakliyat, bisküvi ve şekerleme, meyve olarak muz, portakal, mandalina, sebze olarak ise patates, havuç ve limon olduğu açıklandı.

2020’de Telefonlara Yapılan Harcama Miktarı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, geçtiğimiz haftalarda 2020 yılındaki cep telefonu satış miktarı ve cep telefonuna harcalanan ortalama miktarı açıklamıştı. Önceki yıllarda cep telefonlarına ortalama olarak 2 bin 400 Türk Lirası harcanırken 2020 yılında telefona harcanan tutar 3 bin 600 TL’ye çıktı.

Büyük ekrana sahip olan akıllı telefonlara talep ise diğer yıllara kıyasla yüzde 30 oranında arttı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl 10 milyon 500 bin adet cep telefonu satıldı. Online, süpermarket ve cadde AVM mağazalarının satışlarının yüzde 42'sinin telekom ürünlerinin oluşturduğu belirtildi.