İnternetten Etil Alkol Satışı Yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği ile beraber etil alkolün internetten satışı yasaklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte etil alkol ve metil akolün (metanol) üretimi ile iç ve dış ticaretine dair esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. İnternetten etil alkol satışının yasaklanması ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

İnternetten Etil Alkol Satışı Neden Yasaklandı?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" isimli yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte "Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altmış gün süreyle yapılabilir. Söz konusu ürünler bu sürenin sonundan itibaren piyasaya arz edilemez ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilir" geçici maddeye yer verildi.

"Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" isimli yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan ifadelere göre evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı 60 gün sonra yapılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak ya da aldırtacak.