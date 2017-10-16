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  4. İnternetten Korsan Dizi ve Film İzliyorsanız Başınız Belada Olabilir!

İnternetten Korsan Dizi ve Film İzliyorsanız Başınız Belada Olabilir!

İnternetten Korsan Dizi ve Film İzliyorsanız Başınız Belada Olabilir!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
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İnternetten dizi ve film izleme devri tamamen sona eriyor. Kültür Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yasa taslağı, korsan film yayını yapan siteleri tamamen erişime kapatacak bir merkez kurulmasını, bu yolla korsana geçit verilmemesini öngörüyor. İşte detaylar.

İnternetteki korsan yayınlarla mücadelede çok kapsamlı bir strateji hayata geçiyor.

Sanatçıların dijital ortamdaki haklarını korumak için, bir savcının yönetiminde "Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi" kurulacak. Çok yakında meclise gelecek yasa taslağı en çok korsan film yayıncılarını ve izleyicileri vuracak.

Kurulan merkezle birlikte internet üzerinden film, müzik, kitap dahil olmak üzere bilimsel çalışmalar, şiir ve beste gibi telifli çalışmaları korsan olarak yayınlayan siteler  kapatılacak.

Bununla birlikte, "Dijital Telif Hakkı İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" torrent yoluyla korsan paylaşım yapan bireysel internet abonelerini "iki kez" uyaracak. Tüm bunlara rağmen kişi eylemine devam ederse internet hızı 6 aya kadar yavaşlatılabilecek.

Peki süreç nasıl işleyecek? Engelleme, telif hakkı sahibinin Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi’ne başvurmasıyla başlayacak. Başvuru sonrası görevli savcı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra siteyi erişime kapatacak.

Korsan dizi ve film yayınlayanlar sadece bununla kurtulamayacak.Telif hakkı sahibi isterse bu site yöneticilerine dava da açabilecek. Hatta Henüz vizyona girmemiş filmlerin korsan sitelere düşmesi durumunda yapımcı firma bu prosedürünü atlayarak savcılıktan bir an önce ilgili siteye erişimin engellenmesini talep edebilecek.

Anlayacağız, teklif yasalaştığında dahi hala korsan yayına devam eden yayıncıların başı bir hayli ağrıyacak.

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ETİKETLER: internet telif hakkı korsan yayın korsan dizi

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