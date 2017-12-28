İnternetten Kredi Kartıyla Alıverişe Onay Süresi "Tekrar" Uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), internetten kartla alışverişe onay süresini uzattıklarını açıkladı. Kredi kartıyla internetten alışveriş yapan milyonlarca insanı ilgilendiren kararın detayları haberimizde.

BDDK, kredi kartıyla yapılacak internet alışverişlerinde kullanıcı onayı zorunluluğunu getiren uygulamanın süresini 17 Ağustos’tan 31 Aralık 2017’ye kadar uzatmıştı. İnternetten alışveriş yapan milyonlarca kullanıcının dolandırılmasını önlemek için alınan karar güncellendi ve onay süresi 31 Ocak 2018’e uzatıldı. 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartı sahiplerinin online alışveriş yapabilmesi için bankaya onay vermesi gerekecek.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018’e uzattıklarını, kullanıcıların bu tarihe kadar bankalarına onay vermediği taktirde kredi kartlarını online alışverişte kullanamayacaklarını söyledi. Öte yandan bankaların müşterilere ulaşmakta zorluk çektiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Bildiğiniz gibi onay süresi 17 Ağustos'ta bitecekti ancak gelen talepler doğrultusunda bu süreyi 31 Aralık'a ertelemiştik. Biz süreyi ne kadar da uzatsak müşteriler bankaların çeşitli kanallardan gönderdikleri onay mesajlarına bilinçli cevap vermiyor. Çünkü vatandaşın cebinde birden fazla kart olabiliyor. Bu kartlardan bazıları internete açık bazıları değil. Aslında vatandaş istediği zaman bankasını arayarak anında kartını internetten kullanıma açabilir. Bu zor değil. Gayemiz, kart hamillerinin korunması, e-ticaretin engellenmesi değil. Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresini bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalar gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz.”

BDDK’nın kart sahiplerini herhangi bir olumsuzluğa karşı korumak, dolandırılmasını önlemek, siber saldırılara karşı da tedbir için aldığı karar, alışverişlerin çoğunluğunun internet üzerinden yapıldığı günümüzde önem arz ediyor. Siz siz olun online alışverişte limitini anlık belirleyebildiğiniz sanal kredi kartı kullanın, kredi kartı bilgilerinizi kaydetmeyin ve mobil bankacılık uygulamaları kullanarak bildirimlerini açık tutun.