İnternetten Oyun İndireyim Derken Siber Saldırılara Maruz Kalmayın

İnternet korsanlarının yeni bir tuzağına göre artık siber saldırılar popüler oyunlara gizleniyor. İnternetten oyun indirmek isteyen kullanıcılar yanlış dosyaları bilgisayarına indirdiği zaman tüm bilgilerini kaptırmış oluyor.

Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre hackerlar artık video oyunlarında da kendilerine yer buluyorlar. Popüler yapımların dosya olarak aynısını üreten ancak içerisine kendi programlarını da yerleştiren hackerlar, bu dosyaları internete sunuyor. Bu dosyaların orijinal oyun gibi internette yayılması suç ağının genişlemesine yol açıyor.

En Popüler Sahte Oyun Minecraft

Araştırmalar doğrultusunda Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki dönemde 930 binden fazla kullanıcı bu şekilde suç ağına takıldı. İnternet korsanları en çok Minecraft'ın sahte dosyalarını yapıyorken ikinci sırada ise 12 bini aşkın kullanıcıyı hedef alan GTA 5 bulunuyor. Hackerların bir diğer popüler oyunu Sims 4’ün sahte versiyonu.

Çıkmamış Oyunların Bile Sahtesi Yapılıyor

Siber suçlular aynı zamanda çıkmamış oyunların da sahte sürümlerini internete sunuyor. Örneğin henüz FIFA 20 tanıtılmamış olmasına rağmen indirme sitelerinde bolca farklı sürümü bulunuyor. Buna inanan ve FIFA 20'yi indiren kullanıcıların verileri kopyalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Konu hakkında Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Maria Federova şunları söyledi:

“Siber suçlular kullanıcıları hazırlıksız yakalamak için dijital eğlence ortamlarından yararlanıyor. Bunlar arasında popüler TV programları, filmlerin ilk gösterimleri veya ünlü video oyunları yer alıyor. İnsanlar rahatlayıp eğlenmek istediklerinde daha az dikkatli oluyor. Yıllardır kullandıkları eğlenceli bir şeyde zararlı yazılım bulmayı beklemiyorlar.

Herkese dikkatli olmasını, güvenilmeyen dijital platformlardan ve şüpheli görünen tekliflerden kaçınmasını, güvenlik yazılımları kurmasını ve oyun için kullandıkları tüm cihazlarda düzenli güvenlik taramaları yapmasını tavsiye ediyorum”