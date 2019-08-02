İnternetten Rezervasyon Yaptıysanız Dolandırılmış Olabilirsiniz

Kurban Bayramı tatili öncesinde dolandırıcılar otellerin internet sitelerini taklit ederek tatil paketleri satmaya başladı. Mağdur olmamak için internetten arama yaparken dikkat etmeniz gerekmekte.

Otel Rezervasyonu Yaparken Dikkatli Olun

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, tüketicilerin mutlaka bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerinden tatillerini ayarlamalarını tavsiye ederek, "Otellerden alacaklarsa da mutlaka bizzat iletişime geçerek teyit etmelerini öneriyorum." dedi.

AA'ya açıklamalarda bulunun Atmaca, şunları söyledi: "Hareketli bir sezon yaşıyoruz. Antalya'da 16 milyon, ülke genelinde ise 50 milyon turist hedefini gerçekleştirmek üzereyiz. Ancak tatil dolandırıcıları nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. En son geçen hafta bir mağduriyet oldu.

Otellerin web sayfaları kopyalanarak, yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bunun örnekleri de çoğalmaya başladı. Bir gece operasyonunda insanlar mağdur ediliyor. Tatil için para yatırmışsınız, otele geliyorsunuz ama rezervasyonunuz yok. Çünkü siz o gece kurulan bir internet sayfasından tatilinizi almışsınız, bizim ise bu tatilden haberimiz yok."

Tatilcileri daha uyanık olmaları konusunda uyaran Ülkay Atmaca, güvenli bir tatil yapmaları için mutlaka internette arama motorunda yazılı adresi çok iyi kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Bir harf hatası nedeniyle çok büyük dolandırıcılık olaylarının yaşandığına değinen Atmaca, arama motorlarında aranan isimlerin harfi harfine kontrol edilmesinin önemine işaret etti. Tüketicilerin mutlaka bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerinden tatillerini ayarlamaları tavsiye edilmekte.

Sizler otel rezervasyonu yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!