İnternetten Satılan Ürünler İçin Sıkı Denetim Başlıyor!

İnternetten satılan ürünler için sıkı denetimin başlayacağı duyuruldu. Ticaret Bakanlığına bağlı Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi kurulacak. Böylece internet, radyo ve televizyon gibi uzaktan erişim araçları üzerinden satılan ürünlerden meydana gelen mağduriyetler sona erecek. Konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar haberimizde.

İnternetten Satılan Ürünler Artık Daha Sıkıcı Denetlenecek

İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişler, büyük bir kolaylık sağlıyor fakat bazen tüketici tarafında bazı mağduriyetler ortaya çıkabiliyor. Dolandırıcılar, insanları kandırarak tüketicinin satın aldığı ürün yerine bambaşka ürün gönderebiliyor ve bu ürünler genellikle karşı tarafla dalga geçildiğini gösteren ürünlerden oluşuyor. Böyle durumların yaşanmaması için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Yeni Şafak'taki habere göre Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi kurulacak. Bakanlık, yetkili kuruluşlardan gelen talepler üzerine veya re’sen (kendiliğinden) sistem aracılığıyla internet, televizyon ve radyo gibi uzaktan iletişim araçları aracılığı ile gerçekleşen satışlara dair uygun olmayan ürünlerin taraması yapılabilecek.

Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi üzerinden elektronik ticaret platformları, internet forumları, elektronik ticaretteki trendler ve tüketici şikayetlerinin yer aldığı sosyal medya uygulamalarının düzenli takibi gerçekleştirilebilecek. Böylece riskli olabilecek ürünlerin belirlenmesi sağlanabilecek.

Yetkililer, güvensiz ürünlerin kaldırılmasını veya güvensiz içeriğin yer aldığı arayüze erişim sağlayan ziyaretçilere yönelik bir uyarının açık bir şekilde gösterilmesini isteyebilecek. Söz konusu talep yerine getirilmediği takdirde bilgi toplumu hizmet sağlayıcıları üzerinden çevrim içi arayüze erişim kısıtlanabilecek. İçeriğin platformdan kaldırılması için 24 saat süre tanınacak. Verilen süre sonunda içerik hala paltformda yer alıyorsa bu kez Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu devreye girecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), web siteye erişimi engelleyebilecek. Güvensiz ve uygun olmayan içerik, televizyon veya radyo üzerinden satılıyorsa bu kez devreye medya hzmet sağlayıcı kuruluşları girecek. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşları, televizyon ve radyo üzerinden satılmaya devam eden güvensiz ve uygun olmayan ürünlerin satışını durdurabilecek. Ayrıca düzenmelemeye aykırı davranışlarda bulunanlar çeşitli miktarlarda para cezası ile karşı karşıya kalacak.